Хороший задел на будущее

Развитие мясного и молочного животноводства, дальнейшее расширение оросительной системы для полива пастбищ и полей, увеличение посевных площадей масличных и иных сельскохозяйственных культур, выполнение крупных инвестиционных проектов – вот неполный перечень приоритетных направлений в рамках реализации Национального проекта развития агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы.

В 2021 году в Казахстане была завершена реализация пятилетней программы развития АПК, и отдел сельского хозяйства Семея уже успел подвести определённые итоги проделанной работы. Как сообщил его руководитель Нурлан Шакабаев, в 2021 году объём валовой продукции в этом сегменте экономики составит 52,405 млрд тенге, что на 11,454 млрд больше, чем в предыдущем. Индекс физического объема вырос на 4,4%.

Увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных. Так, на конец 2021 года количество крупного рогатого скота в регионе составило 67300 голов, с ростом на 6%. Поголовье мелкого рогатого скота зафиксировано на отметке 84300 голов. Наибольший рост показало поголовье лошадей в Семейском регионе – 18,3%. На 1 января 2022 года начитывалось 46100 голов.

Изменилась и структура посевных площадей. Общая площадь посевов в 2021 году составила 15713,3 га. Как отметил Нурлан Шакабаев, в минувшем году на территории региона на 30% увеличили площади посевов подсолнечника. В 2022 году запланировано засеять масличными культурами не менее 2200 га пашенных земель. Это связано с обеспечением сырьём маслоэкстракционного завода, запуск которого состоялся летом 2021 года.

– Мощности завода таковы, что даже общими усилиями всех крестьянских и фермерских хозяйств ВКО мы не обеспечим его сырьём в полном объёме. Поэтому масличные культуры в Семей для переработки доставляют из Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей, а также из Алтайского края, – пояснил руководитель городского отдела сельского хозяйства.

Впрочем, увлекаться необдуманным увеличением посевных площадей подсолнечника не стоит. Имея крупную корневую систему, подсолнечник буквально высасывает из почвы все полезные минералы и микроэлементы, не давая шанса на урожай в будущие годы. Поэтому ведущие учёные в области агрономии настоятельно советуют соблюдать 8-летний севооборот, если фермер планирует выращивать масличные культуры. Иначе он загубит все свои поля.

Кстати, с деятельностью маслоэкстракционного завода связано и увеличение инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве. Так, в 2021 году в Семее достигли показателя 1,158 млрд тенге, что в три раза больше, чем в 2020 году. В ТОО «BA AgroInvestGroup» стартует проект по производству зерновых и масличных культур. В 2022 году инвестор намерен вложить 500 млн тенге на освоение 2 тыс. га пашенных земель для посевов 1500 га масличных и 500 га зерновых культур.

Чтобы увеличить посевы масличных ещё на 600 га, сельскохозяйственный кооператив «Аль-Дос» собирается инвестировать 288,4 млн тенге для установки оросительной системы.

Интересные инвестиционные проекты в Семее запланированы и в области переработки продукции сельского хозяйства. Например, ТОО «SEMEY QUS» собирается продолжить ранее начатый проект по увеличению объёмов выпуска товарного яйца, доведя поголовье кур-несушек до 90 тыс., что позволит увеличить производство яиц до 20 млн штук в год. Для этого потребуется 800 млн тенге.

Как сообщил Нурлан Шакабаев, идея строительства в Семее мощного мясоперерабатывающего завода всё же найдёт своё реальное воплощение. ТОО «Ыкыласинвест» уже в текущем году начинает строительство мясоперерабатывающего завода по выпуску мясных и рыбных консервов и полуфабрикатов мощностью 600 тонн в год. Строительство намечено до 2023 года. В текущем году в проект инвестировано 200 млн тенге.

Из года в год в сельских округах Семея продолжается работа по созданию инфраструктуры по обводнению пастбищ и обеспечению водой животноводческих хозяйств. Так, в прошлом году было восстановлено 36 колодцев, а 29 крестьянских и фермерских хозяйств приобрели 88 единиц техники.

– 2022 год будет посвящён реализации всех основных направлений Национального проекта развития АПК, рассчитанного до 2025 года. Одно из основных – это программа по развитию мясного и молочного животноводства, – сообщил Нурлан Шакабаев.

По его словам, в регионе на сегодняшний день многие хозяйства успешно занимаются породным преобразованием, выращивая в основном казахскую белоголовую породу КРС. Для этого приобретаются высокопородные бычки и маточное поголовье, за что фермеры получают субсидии от государства. Благодаря такой поддержке фермеры Семейского региона по различным направлениям получили субсидии в сумме 2,053 млрд тенге. Кроме того, по различным государственным программам были выданы льготные кредиты на 492,6 млн тенге. На эти средства животноводы сумели приобрести 764 головы КРС, 1835 голов МРС и 394 лошади.

Как отметил Нурлан Шакабаев, в регионе действует уже несколько молочно-товарных ферм: на базе КХ «Нұр», КХ «Шолпан», КХ «Ігілік» и других. В 2021 году ИП Каликов приобрёл бывшие базы молочно-товарной фермы КХ «Көпежан» в Чекомане. Ферме были выделены земли площадью 713 га, где будут выращивать масличные (200 га) и кормовые (513 га) культуры для откорма 200 коров симментальской молочной породы. Кроме того, индивидуальный предприниматель сейчас заказал разработку проектно-сметной документации по развитию инфраструктуры по обводнению своих пастбищ на 300 млн тенге.

В этом году планируют расширить молочные фермы и такие крестьянские хозяйства, как «Калиханулы» и «Нұр», до 200 голов коров симментальской породы каждое.

Практически на ежедневном контроле работа молокоприёмных пунктов, которые были созданы по поручению акима ВКО Даниала Ахметова. В настоящее время подобные пункты по сбору молока от личных подсобных хозяйств успешно работают в семи сельских округах региона. Кстати, пока именно личные подворья больше всего обеспечивают молоком население города. Кроме того, чтобы восполнить дефицит молока, в Семей завозится молочная и молочнокислая продукция из Бескарагайского и Шемонаихинского районов, а также из Усть-Каменогорска, Алматинской области и других регионов Казахстана.

Чтобы в достаточном количестве обеспечить пастбищами личные подсобные хозяйства, Даниал Ахметов поручил местным исполнительным органам изыскать свободные земли запаса неподалёку от сёл и округов. Благодаря совместной работе отделов сельского хозяйства и земельных отношений Семея удалось обеспечить сельчан дополнительными пастбищами в соседних сельских округах. Например, для выпаса скота с личных подворий жителей Иртышского сельского округа выделили земли запаса под пастбища в Жиеналинском сельском округе. Для жителей села Мукур нашли летние и осенние пастбища в 130 км от села – вдоль курчатовской трассы. Жителям села Булак дали свободные земли Новобаженовского сельского округа, а сельчане Озёрского сельского округа пасут свой скот вдоль абайской трассы.

Екатерина Гуляева

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Семей