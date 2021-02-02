Хороший старт для будущих побед

VI международный турнир по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой прошёл в Усть-Каменогорске.

30 января в легкоатлетическом центре Ольга Рыпакова царила атмосфера здорового соперничества, силы духа и воли к победе. К сожалению, из-за пандемии коронавирусной инфекции принять участие в спортивном мероприятии не удалось зарубежным спортсменам. Также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований предполагало отсутствие зрителей, поэтому велась онлайн-трансляция соревнований. Однако это нисколько не умалило торжественности и значимости мероприятия. Ведь возможность участвовать в соревнованиях после долгого затишья – для спортсменов уже само по себе большое событие.

Отметим, что за призы олимпийской чемпионки 2012 года в Лондоне, победительницы соревнований серии «Бриллиантовая лига» Ольги Рыпаковой боролись 66 легкоатлетов из Нур-Султана, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Старт мероприятию дал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который подчеркнул, что эти соревнования для молодёжи – подготовка к Олимпийским играм.

– Приятно начинать год с таких спортивных мероприятий, – сказал глава региона. – Спорт – это способ достижения высоких результатов. Уверен, что завтра вы станете новыми чемпионами и достоянием нашей страны. Хороших стартов и справедливой борьбы!

На турнире спортсмены участвовали в таких дисциплинах, как бег на 60, 200, 400, 800 и 1500 метров, прыжки в высоту, прыжки с шестом и различные эстафеты. Впервые в программу соревнований вошёл бег на 110 метров с барьерами в закрытом помещении. Однако особое внимание было приковано к дисциплине, в которой приме лёгкой атлетики Ольге Рыпаковой нет равных – тройному прыжку. Кстати, самая титулованная легкоатлетка Казахстана также принимала участие, правда, вне конкурса. Как она сама признаётся, главное для неё было – испытать спортивный азарт.

– Не могла не воспользоваться моментом, чтобы не поучаствовать, потому что полтора года была без старта, – поделилась Ольга Рыпакова. – Моя цель сегодня – почувствовать соревновательный дух. Мы только приступили к тренировкам, поэтому за высокими результатами я не гналась. Волнение было, как перед большими соревнованиями. Здорово, что снова ощутила эти эмоции.

Логично, что, когда долго нет соревновательной практики, очень сложно настроиться и грамотно подвести себя к соревнованиям. Однако спортсменам удалось справиться с эмоциями и показать хорошие результаты.

Так, две золотые медали завоевали восточноказахстанские спортсмены: Виктор Захаров и Андрей Лаврушенко одержали победу в эстафете 2 по 50 метров, а Андрей Соколов вместе с Владиславом Григорьевым, Викторией Ан и Ольгой Сафроновой победили в смешанной эстафете 4 по 200 метров.

В беге на 60 метров Андрей Лаврушенко занял третье место с результатом в семь секунд, тем самым установив новый личный рекорд. Обладателем серебряной награды в беге на 100 метров с барьерами стал Виталий Лиценбергер (15,26 секунды). Дистанцию в 200 метров вторым завершил Андрей Соколов, показав 21,94 секунды. Среди женщин третье место в беге на 400 метров досталось Айым Кайсановой (58,69 секунды). В дисциплине «прыжок в высоту» второе место заняла прыгунья Елизавета Матвеева, её результат – 183 сантиметра.

Обратить своё внимание хочется ещё на одну восточноказахстанскую спортсменку, которая не попала в число призёров. 15-летняя Арина Гладышева из Риддера показала высокий результат в забеге на 1500 метров среди взрослых спортсменов и заняла четвёртое место. Призовые места поделили между собой спортсменки из Кении с казахстанскими паспортами, выступающие за восточноказахстанский клуб Altay athletics, – Каролин Кипкируи, Нора Джеруто и Дэйзи Джипкемей. Арина Гладышева пробежала эту дистанцию с результатом 4:24,78, что медленнее рекорда страны на 0,78 секунды. Думается, это серьёзная заявка на будущие победы…

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета