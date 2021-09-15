Хорошие результаты

В Риддере успешно реализуется программа «Рухани жаңғыру».

Представитель НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» М. Абулова и руководитель Восточно-Казахстанского областного штаба «Рухани жаңғыру» К. Шериязданова посетили Риддер. Во время рабочей поездки они ознакомились с мероприятиями, которые проводятся в моногороде в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Гости побывали в школе №16, встретились с коллективом, узнали о работе, проделанной в учебном заведении. В новом микрорайоне Ботаника они осмотрели дома, построенные для пострадавших в результате пожара, произошедшего 10 мая 2021 года. Посетили семью Коробейниковых, которые недавно в одном из них отпраздновали новоселье. Оценили результаты работы по благоустройству этой территории и ход строительства детской площадки.

Делегация также побывала в Центре развития языков и Риддерском городском историко-краеведческом музее. Они получили много интересной информации об истории города, узнали о мероприятиях, которые проводятся музеем.

В завершение рабочей поездки в Риддерском городском штабе «Рухани жаңғыру» за круглым столом состоялся обмен мнениями с ответственными сотрудниками. Подводя итоги своего визита, М. Абулова отметила, что в Риддере в рамках программы «Рухани жаңғыру» проводится масштабная работа и результаты её удовлетворительные.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер