Хорошие показатели

В Восточно-Казахстанской области увеличились объёмы инвестиций.

В 2020 году в регионе сохранились положительные темпы социально-экономического развития. Об этом сообщил аким области Даниал Ахметов в ходе отчётной встречи с населением.

Мероприятие впервые состоялось в онлайн-формате. Как отметил Даниал Ахметов, объёмы инвестиций в области возросли на 112 процентов, строительных работ – на 127 процентов, промышленного производства – на 101,5 процентов, сельского хозяйства – на 102,6 процента.

– Деятельность местных исполнительных органов области направлена на выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, ориентированных на сохранение уровня жизни населения, реализацию антикризисных мер и предупреждение распространения коронавируса. Введено более 520 тыс. кв. м жилья с ростом на 118 процентов. На 50 процентов увеличились поступления в государственный бюджет, из них в местный бюджет – на 20 процентов. Безработица не превысила 4,9 процента. Среднемесячная заработная плата возросла на 18,3 процента и составила 190 тыс. тенге, – отметил аким ВКО.

Стоит отметить, что в регионе, несмотря на возникающие трудности, оказывается большая поддержка предпринимательскому сектору, развивается крупный и малый бизнес.