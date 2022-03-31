Хорошие цены и настроение

В целях стабилизации цен на продукты питания во всех районах ВКО регулярно проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Так, в селе Караул Абайского района прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. На ней свою продукцию по ценам ниже рыночных абайцам представили сельхозпроизводители Уланского района. В частности, предлагали рыбу, курицу, подсолнечное масло, мёд, овощи из стабилизационного фонда, а также мясо и молочную продукцию. В целом, покупатели остались довольны умеренными ценами и высоким качеством товара.

В то же время на традиционной сельскохозяйственной ярмарке, проводимой на рынке «Северный» в Семее, была реализована мясная и молочная продукция из Абайского района. Натуральные продукты, произведённые на родине Абая, пользовались большим спросом у посетителей ярмарки. Семейчан порадовали не только приемлемые цены, но и творческие номера народного ансамбля песни и танца «Қаламқас».

Гульжан Естаева

Абайский район