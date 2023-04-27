Хочешь много молока? Выбирай породу

Улучшение качества мяса и молока на сегодняшний день одна из главных задач, которая стоит перед животноводами Восточного Казахстана.

Чтобы увеличить надои молока и улучшить качественные показатели мяса, в области реализуются программы породного преобразования скота как молочного, так и мясного направления.

По словам и. о. руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиля Сагандыкова, в 2022 году валовой выпуск продукции животноводства по области составил 249,5 млрд тенге, с ростом 129% к показателю 2021 года. При этом показатель индекса физического объёма достиг 106,9%.

Численность поголовья крупного рогатого скота в прошлом году составила 438,8 тыс. голов, с ростом 102,9% к уровню 2021 года, поголовье овец и коз насчитывало 603,8 тыс. голов (на 105,1% больше, чем в 2021 году), а лошадей – 203 тыс. голов (рост составил 109%).

– Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств составило 153,2 тыс. тонн, с ростом 112,8% к уровню 2021 года, а молока – 4967 тыс. тонн. Это на 103,2% больше, чем показатели предыдущего года, – отметил Рамиль Сагандыков.

Также и. о. руководителя сельхозуправления области добавил, что в 2022 году в рамках Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов АПК в ВКО реализовано девять крупных проектов на 36 млрд тенге, из которых четыре пришлись на отрасль животноводства на общую сумму 5,427 млрд тенге.

– Современное состояние отраслей агропромышленного комплекса области в целом наглядно подтверждает необходимость развития молочного скотоводства как важного постоянного источника доходов сельскохозяйственных предприятий любых форм собственности, – считает руководитель отдела животноводства и идентификации сельскохозяйственных животных Управления сельского хозяйства ВКО Талгат Уйданов.

Так, например, в прошлом году сельхозформирования области закупили и завезли 54 головы импортного племенного маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности.

В целом на сегодняшний день в ВКО насчитывается 44 молочно-товарные фермы и 23 молокоприёмных пункта. В 2022 году по области закуп молока у населения составил 37,9 тыс. тонн, столько же молока произведено молочно-товарными фермами области.

В 2022 году в Курчумском районе на базе КХ «Саят» построена ещё одна МТФ на 100 голов. Кроме того, в Риддере была реконструирована молочная ферма на 400 голов в КХ «Дудкин», а в Шемонаихинском районе – на 480 голов (ТОО «Рулиха»).

– Важнейшим аспектом в молочном скотоводстве является интенсификация отрасли путём ускоренного повышения генетического потенциала животных пород и степени его реализации, а также выведение животных, способных давать больше высококачественной продукции при наименьших затратах кормов и труда, – подчеркнул Талгат Уйданов.

Отметим, что сегодня содержать КРС на молоко – предприятие весьма выгодное, но только в том случае, если владелец молочно-товарной фермы со всей ответственностью подойдёт к выбору породы и будет в точности соблюдать технологию содержания животных.

Кроме того, эти начинания поддерживаются государством. Среди мер государственной поддержки – субсидирование затрат на приобретение семени племенного быка (однополого и двуполого), приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, удешевление стоимости приобретения эмбрионов крупного рогатого скота и другие направления.

– Благодаря программе породного преобразования и селекционно-племенной работе, удельный вес племенного крупного рогатого скота в Восточно-Казахстанской области в общем стаде ежегодно увеличивается. Так, согласно данным статистики, в ВКО насчитывается более 12,5 тыс. голов КРС молочной и молочно-мясной продуктивности. Среди них наиболее распространён крупный рогатый скот симментальской и голштино-фризской пород, – пояснил Талгат Уйданов.

Именно в ВКО и Павлодарской области больше всего насчитывается поголовья молочного скота симментальской породы. Невзирая на резкие перепады температуры, холода и постоянные ветры, эти животные способны стойко переносить достаточно жёсткие и неблагоприятные климатические и погодные условия нашего региона. Однако животным при таких условиях должна быть предоставлена полноценная кормовая база.

Средний показатель по надоям молока у коров симментальской породы составляет около 3000-3500 литров за год, при показателе жирности 3,6% – 3,7%.

Дополнительным плюсом является то, что молодых бычков симментальской породы продают живым весом на откормплощадки, поскольку по своим показателям привеса они ничем не уступают лучшим мясным породам.

Ещё одна интересная и перспективная порода – голштино-фризская. Она самая крупная среди пород молочного направления, потребляющая очень большое количество грубых кормов. За период лактации коровы этой породы способны производить более 9500 литров молока. Но при этом надо учитывать, что при высоких надоях жирность молока на порядок ниже, чем у прочих ведущих молочных пород.

– Современная промышленная переработка молока, основанная на высокотехнологичных процессах, предъявляет особые требования к качеству сырья, используемого для производства широкого ассортимента молочных продуктов. Поэтому одним из главных приоритетных направлений молочного скотоводства является производство молока, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих предприятий. Решение этой проблемы важно не только для обеспечения безопасного и полноценного питания людей, но и с экономической точки зрения, – подчеркнул Талгат Уйданов.

Современные восточноказахстанские животноводы в этом не сомневаются. Уже сейчас в ВКО на восьми молочно-товарных фермах внедрены элементы продвинутых smart-ферм, где имеется доильный зал с программным обеспечением, установлена автоматизированная система по кормлению и уходу за животными, компьютерный подбор быков в ИАС для осеменения.

Екатерина Гуляева

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