Хочешь кататься, заплати налог

В Восточном Казахстане задолженность по налогу на транспортные средства от физических лиц составляет порядка 300 миллионов тенге.

Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД по ВКО Асет Мукашев.

По его данным, на 31 декабря 2022 года на территории Восточно-Казахстанской области на учёте состояло 217 315 транспортных средств. Общее поступление налогов – 2 807 млн тенге. В 2021 году насчитывалось 213 734 транспортных средств, поступление по налогам тогда составило 2 597,1 млн тенге.

– Проблемным вопросом в налогообложении является задолженность, – сообщил представитель областного ДГД. – На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 299,6 млн тенге по 7672 физическим лицам.

По словам спикера, основными причинами образования задолженностей могут стать некорректная уплата налога, случаи, когда налогоплательщикам начисляются налоги за отсутствующие у них транспортные средства, выезд физических лиц за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства без погашения налоговой задолженности.

Сумма налога за транспортное средство исчисляется по ставкам, установленным в месячных расчётных показателях, в зависимости от объёма или мощности двигателя, грузоподъёмности, количества посадочных мест и иных показателей.

Асет Мукашев напомнил, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2022 год уже истёк. Лицам, своевременно не уплатившим налог на транспорт, будут направлены уведомления о задолженности, возможно применение соответствующих санкций.

Ерик Абитов