Хлеб нового урожая для республики

Полностью завершена уборка зерновых культур на посевных площадях района Самар, вновь созданного в результате недавнего разделения двух областей.

Сельское хозяйство является главной отраслью экономики района, расположенного на южном побережье Бухтарминского водохранилища. Несмотря на подобное выгодное соседство, по природно-климатическим условиям район относится к зоне рискованного земледелия. Однако аграрии благодаря опыту, традициям, новым технологиям и передовой технике, профессионализму кадров получают неплохие урожаи сельскохозяйственных культур.

По информации акима района, за девять месяцев нынешнего 2022 года тружениками сельского хозяйства произведено продукции на 10 миллиардов тенге. В общий результат вносят посильный вклад наряду с аграриями и представители отрасли животноводства. Эти смежные сферы экономики развиваются параллельно, поскольку взаимно дополняют и хорошо поддерживают друг друга. Об этом и многом другом руководитель района сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО.

– Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур района Самар составляет 65,517 тысячи гектаров, – говорит Раджан Сейтканов. – Это почти на 7,4 тысячи гектаров выше уровня 2021 года, что равняется показателю в 109,8 процента. На долю зерновых культур приходится 36,3 тысячи гектаров, масличных – 26,3 тысячи гектаров, овощей и бахчевых культур – 10 гектаров, кормовых – 2,6 гектара, кукурузы – 187 гектаров. Кроме того, в районе имеется и обрабатывается 500 гектаров орошаемых земель.

Отмечается, что первоочередной задачей сегодняшнего дня является своевременная и качественная уборка урожая. Уровень плодородия местных земель никак не сравнить с балл-бонитетом северных районов, но у местного зерна есть свои несомненные достоинства. Жаркий климат, дефицит влаги, с другой стороны, обеспечивает высокое содержание клейковины в зерне. Это является гарантией отличных хлебопекарных свойств зерновых культур, в связи с чем в селе Самарское неплохо налажена переработка пшеницы, других культур, производство муки, крупы, а также хлебобулочных изделий с широким ассортиментом. Это важно как для обеспечения внутреннего рынка, так и для поставки готовой продукции из муки в некоторые соседние районы.

– Аграрии полностью завершили уборку зерновых культур, средняя урожайность составляет 12 центнеров с одного гектара, – сообщил аким района. – Продолжается уборка масличных культур, на сегодня убрана значительная их часть, и окончательный показатель быстро меняется даже не по дням, а по часам.

Отмечается, что для фермеров во время уборочной кампании большое значение имеет обеспечение горюче-смазочными материалами. В частности, на проведение осенне-полевых работ аграриям района Самар было выделено 1150 тонн льготного дизельного топлива с отпускной ценой завода по цене 204 тенге за литр.

Развитое растениеводство позволяет крестьянам и фермерам создать надёжную кормовую базу для отрасли животноводства. Имеются ввиду не только сочные и грубые корма, но и различный фураж, комбинированные корма, концентраты, добавки.

– Поголовье животных в нашем районе составляет 19542 головы, – подчеркнул Раджан Сеитканов. – В том числе на долю крупного рогатого скота приходится 9322 головы. Всего лошадей имеется 10272 головы, овец и коз – 32806, птицы – 34609, свиней – 668. В целях развития мясного животноводства ведётся реализация проекта по строительству откормочной площадки на 200 голов крестьянским хозяйством «Намыс» в селе Миролюбовка. Ввод её в эксплуатацию позволит животноводам увеличить производство мяса на 600 тонн в год. Решаются вопросы, связанные с закупом КРС племенных пород для их последующего содержания и получения продукции.

По официальным данным, в районе Самар есть немало хозяйств, которые внедряют передовые технологии и добиваются высоких результатов в сфере АПК, создают для своих работников комфортные условия для труда и отдыха. Есть примеры, когда по итогам сезона премируют аграриев легковыми автомобилями, обеспечивают новыми домами.

Наряду с аграрно-животноводческой сферой в районе развито рыбное хозяйство, пчеловодство, малый и средний бизнес, торговля, учитывая транзитные возможности. В общем ряду особняком выделяется отрасль туризма, где имеется солидный потенциал, далеко идущие перспективы.

На местных почвах овощеводы выращивали не только арбузы, клубнику, но и другие востребованные культуры. Старожилы часто вспоминают, как чистая и тёплая вода, горячий песок привлекали даже космонавтов, которые в рамках программ реабилитации после полётов в космос приезжали на самарский берег, наслаждались отдыхом. Для кого-то, возможно, это покажется красивой легендой, но в нашей жизни иногда случается самое невероятное. Если верить в лучшее и трудиться не жалея сил и времени.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции