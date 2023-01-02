Хит-парад новогодних подарков

«Рудный Алтай» предлагает читателям идеи креативных сувениров, которые можно сделать своими руками. Они порадуют даже тех, кому трудно угодить.

СКАНДИНАВСКИЙ ГНОМ

Забавный и недорогой подарок можно сшить для родственника или друга, который любит украшать дом к празднику. Такой гномик хорошо смотрится под ёлкой и на прикроватной тумбочке.

Что нужно: бежевый и красный лён, тарелка, карандаш или маркер, ножницы, иголка, нитки, рис, вата или синтепон, искусственный мех, клей, линейка, деревянная бусина.

Как делать:

Возьмите кусок бежевого льна и положите на него тарелку. Обведите очертания круга маркером или карандашом. Вырежьте по контуру. Отступите от края примерно 2 см и воткните иглу с ниткой. Протыкайте ей ткань сначала внутрь, потом наружу. Лён будет собираться на нитку. В итоге у вас получится небольшой мешочек.

Засыпьте в основание детали рис. Остальное пространство заполните ватой или синтепоном, затем зашейте мешочек. Это тело скандинавского гномика.

Из искусственного меха вырежьте треугольник – будущую бороду. По высоте она должна совпадать с мешочком. Эту деталь нужно приклеить к заготовке основанием вверх.

Чтобы сделать колпак для гномика, вырежьте два одинаковых треугольника из куска красного льна. Длина основания должна совпадать с шириной тела игрушки. Измерьте его и перенесите результат на ткань. Высота шапочки может быть любой. Когда заготовки будут готовы, сшейте их по бокам и выверните наизнанку.

Наполните колпак ватой или синтепоном. Приклейте к телу так, чтобы он закрывал основание бороды и узел на мешочке. Возьмите бусину и с помощью клея прикрепите под шапочкой.

ЧАЙНО-КОНФЕТНАЯ ЁЛКА

Отличный подарок для любителей чая и сладкоежек.

Что нужно: пеноплекс, картонная трубочка высотой 4,5 см, чай, упакованный в бумажные пакетики (количество зависит от высоты ёлки), конфеты квадратной формы, клеильный пистолет, декоративная тесьма, зубочистка, мелкий декор (бантики, звёздочки, бусины), ножницы, линейка, карандаш, канцелярский нож, атласные ленты, двухсторонний скотч, циркуль, сетка-паутинка, зелёная, белая и коричневая бумага.

Как делать:

Сделайте из белой бумаги шаблон в форме треугольника. Основание – 10 см, высота – 18 см. Переведите его на пеноплекс и вырежьте две детали. Теперь склейте их между собой.

Обклейте заготовку зелёной бумагой. Из сетки-паутинки по шаблону сделайте два треугольника. Закрепите их на лицевые части будущей ёлки. Края украсьте декоративной тесьмой.

Возьмите картонную трубочку и обклейте её коричневой бумагой. Это будет ствол. Внутрь детали вклейте кусочки пеноплекса. У вас получится заглушка, в которую нужно до середины воткнуть зубочистку, а затем залить основание клеем. Теперь ёлку и ствол нужно соединить.

Чтобы сделать основание ёлки, из пеноплекса вырежьте круг диаметром 7 см. Обклейте его зелёной бумагой и тесьмой. На боковой части этой заготовки закрепите двухсторонний скотч и расположите на нём конфеты. Сладости обвяжите атласной лентой. С помощью клея и зубочистки прикрепите ёлку к основанию.

Кусочками двухстороннего скотча скрепите между собой чайные пакетики так, чтобы из них получились две ленты. Эти детали приклейте к бокам ёлки. Украсьте сувенир бантиками, бусинами и другим мелким декором, а к макушке приклейте звезду.

ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ

Этот новогодний подарок своими руками и порадует, и дополнит чей-то интерьер.

Что нужно: шар из пенопласта (диаметр – 17 см), водопроводная трубка из пластика (длина – 50 см), гипс, кашпо, термоклеевой пистолет, шары для ёлки, ножницы, ткань сизаль, лента из атласа, искусственные хвойные ветки, декорированные элементы.

Как делать:

В пенопластовом шаре сделать отверстие, залить внутрь клей и зафиксировать край трубки.

Ствол осторожно обматывают лентой, заклеивая края.

С ёлочных шаров снимают основания для петель и обклеивают сферами пенопласт. Ветки прикрепляют между шариками. Украшают деревце элементами декора. Подарок к Новому году создан.

ПОМАНДЕРЫ

Есть идеи новогодних подарков для людей с изысканным вкусом – помандеры. При этом вам потребуется минимум усилий.

Что нужно: фрукты семейства цитрусовых, нож, фломастеры, зубочистки, гвоздика (специя), салфетка.

Как делать:

На плодах фломастерами рисуют фигурную разметку и в соответствии с пометками, делают проколы зубочисткой. В отверстия нужно аккуратно воткнуть ежики гвоздики. Для большей оригинальности композиции, сочетать лучше разных представителей цитрусовых.

ШОКОЛАДНЫЕ ЛОЖКИ

Если вы собираетесь устроить новогоднюю вечеринку, приготовьте шоколадные ложки. Когда дело дойдёт до чаепития, такие небольшие подарки порадуют всех гостей.

Что нужно: одноразовые деревянные ложки, маленькие бумажные стаканы, шоколад, тонкий фломастер или карандаш, съедобные украшения (бусинки для тортов, зефир).

Как делать:

Cначала подготовьте ложки. Напишите на их ручках пожелания, поздравления или предсказания. Если хочется, нарисуйте ёлочки.

Положите шоколад в глубокую тарелку и поставьте его в микроволновку на 30 секунд. Когда он расплавится, достаньте и налейте в бумажные стаканчики до середины.

Поставьте в шоколад ложки. Насыпьте в будущее угощение зефир или съедобные бусинки. Отправьте стаканы в морозилку на 2 часа. Когда десерт затвердеет, достаньте его из одноразовой посуды.

НОВОГОДНЯЯ ПРИХВАТКА

Старшее поколение больше ценит полезные вещи. Например, новогодние подарки, которые пригодятся в ежедневном обиходе, – кухонные прихватки.

Что нужно: хлопчатобумажная ткань, иголки, нитки, ватин.

Как делать:

Раскроить детали изделия. Внешне прихватка напоминает большую варежку.

Соединить детали, прошив края, оставить лишь отверстие для продевания ладони. Обрезав лишнее, вывернуть наизнанку.

Пришить петельку и украсить прихватку узорами, лентой или разноцветными бусинами.

ДЕКОРИРОВАННАЯ КРУЖКА

На подготовку подарка уйдёт примерно час. А радовать вашего друга или коллегу кружка будет ещё долго.

Что нужно: однотонная кружка, распечатанный на обычной бумаге силуэт оленя или ёлки, самоклеящаяся плёнка, ножницы или канцелярский нож, золотой или серебряный маркер для стекла и керамики, зубочистка, ацетон.

Как делать:

Положите поверх распечатанного изображения самоклеящуюся плёнку. Карандашом обведите виднеющийся силуэт ёлки или оленя. Когда рисунок будет закончен, возьмите ножницы или канцелярский нож. Аккуратно вырезайте всё, что находится внутри контуров силуэта.

Уберите с плёнки бумагу и аккуратно приклейте трафарет к кружке. Важно, чтобы не осталось пузырьков. Закрасьте силуэт изображения маркером для керамики. Дайте картинке высохнуть и снимите плёнку. Если узор немного растёкся, смочите зубочистку в ацетоне и уберите лишнее.

ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Этот подарок очень понравится малышам. Он не только яркий и красивый, но вы также сможете обучать детей цветам, геометрическим фигурам.

Что нужно: большой лист фетра зелёного цвета, несколько небольших листов фетра (для ёлочных игрушек и подарков), двойной скотч.

Как делать:

Из большого зелёного куска фетра вырежьте треугольник – это будет ваша ёлочка.

Из нескольких небольших кусков фетра вырежьте разноцветные подарки. Чтобы яркие подарочные коробочки были обёрнуты яркими лентами, отрежьте несколько полосок фетра и приклейте их в форме креста.

Также из различных листов фетра вырежьте ёлочные игрушки, фонарики, сосульки и т.д.

Ёлку можно прикрепить к стене с помощью двойного скотча или кнопок.

Теперь можно давать детям новогодние игрушки из фетра, чтобы они могли их прикрепить к ёлке, просто прижав игрушку к елке – они зацепятся за материал и не упадут, но их будет просто потом снять.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников