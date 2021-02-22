Губительный лёд 

Вблизи села Тарбагатай Аягозского района, на реке Аягоз, произошел замор 200 килограммов рыбы.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела рыбного хозяйства областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, а также сотрудники филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства. Помимо этого, были привлечены силы акимата Тарбагатайского сельского округа Аягозского района и волонтёры.

Выяснилось, что среди погибшей рыбы большую часть составляет плотва. Кроме того погибли балхашская маринка, голый осман, голец, елец, амурский чебачок.

– Мы провели обследование около 4 км территории, никаких аномальных отклонений не наблюдалось. Площадь мора составила около 10 квадратных метров. По первичному обследованию можно сделать вывод, что причиной гибели рыбы стало продавливание льда. Резкое снижение уровня реки способствовало уменьшению кислорода в воде, произошел разлом льда. Это придавило рыбу, – пояснили в Управлении природных ресурсов ВКО.

Для окончательного выяснения обстоятельств отобраны образцы погибшей рыбы и воды. Остальное утилизировали на скотомогильнике села Тарбагатай.

– Погибла только крупная рыба, которая получила механические повреждения. Вся мелкая рыба выжила. Чтобы такие происшествия не повторялись, на крупных промысловых водоёмах ежегодно проводятся мелиоративные работы, – сказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Арман Есентаев.