Грубая кожа в нежных руках

Ольга Ермоленко – швея и кожевник. Она занимается изготовлением изделий из кожи и меха около семи лет, но на самом деле с творчеством связана вся её жизнь. В их семье тонкости рукоделия передаются из поколения в поколение.

Интерес к этому виду творчества появился у Ольги с раннего детства. Её бабушка умела создать сказочную вещь из подручных материалов. Маленькая Оля с любопытством наблюдала за каждым её движением во время работы над очередным «шедевром».

Мама тоже любила рукодельничать. Часто распарывала старую одежду и кроила ткань по-новому. Папа умело работал с деревом, изготавливал мебель, делал и ювелирные украшения. В такой творческой атмосфере Оле тоже не терпелось начать самой создавать необычные вещи.

– Сначала шила для кукол. Однажды увидела на столе у мамы очень красивый ситец. Конечно, я взяла самый большой кусок ткани и раскроила кукле наряд, – вспоминает Ольга. – Оказалось, ткань купили мне на платье, сильно расстроилась. В итоге хватило и на наряд кукле, и мне на сарафанчик.

Цветы из кожи и меха

Постепенно Ольга стала шить не только для себя, но и родственникам, знакомым. Несмотря на то, что профессию она выбрала тоже творческую – музыкальный работник в детском саду, самым любимым для неё занятием оставался пошив костюмов. Порой молодая швея оставалась на работе до двух часов ночи, придумывая детям и воспитателям новые интересные образы на утренники.

В то время мама Ольги заинтересовалась изготовлением верхней одежды из меха и кожи. Так как возможности посещать курсы не было, технологии обработки материалов она обучалась в ателье у знакомых. Позже к делу приобщилась и дочка. Увлечение постепенно стало основным занятием и источником заработка. Из остатков материалов мастерили оригинальные браслеты, колье, брошки и серьги, которые тоже пользовались хорошим спросом. Фантазия и желание творить вели их дальше…

О тонкостях работы

Сначала было тяжело осваивать новое занятие – слишком много вопросов: как закрепить застежку, подобрать и обыграть цвет? Ответы пришли с опытом, позволив развернуться воображению мастериц. И они попробовали делать браслеты с цветами. Задача усложнялась тем, что множество деталей, из которых собирался цветок, нужно было кропотливо подкрашивать. Основная сложность – не переборщить, чтобы изделие не получилось громоздким, ненадёжным.

– Идеи чаще всего берутся из наблюдений за природой. Мы часто ходили с семьёй в походы, изучали строение цветов, разглядывали насекомых. Всё это помогает в реализации новых творческих идей, – рассказывает мастерица.

В итоге всё получилось и с цветочными браслетами! Их тоже с удовольствием носят городские модницы.

– Главное – заинтересовать человека, – уверена Ольга. – Я всегда надеваю бижутерию, выполненную своими руками. Если мастер не носит свои изделия и не демонстрирует искренность по отношению к ним, то и у окружающих не возникнет к ним интерес.

А ещё среди готовых работ немало героев известных детских сказок: на столе в мастерской расположились Красная Шапочка и Снегурочка, чуть поодаль – девушка в казахском национальном костюме. Ольга признаётся, что часто образы приходят в голову перед сном, остаётся запомнить идею, а потом воплотить её в ткани и коже.

Творчество – верный спутник

Когда жизнь тесно связана с творчеством, времени на повседневные дела почти не остаётся – желание создавать что-то новое всегда перевешивает.

– В этом состоянии нахожусь постоянно. Но порой испытываю сомнения. Вдруг не понравится? Приходится несколько раз проходить этапы от «какая красота» до «другие могут намного лучше», – рассказывает Ольга. – Я всегда работаю с энтузиазмом. Как-то мама сказала, что дочь давно превзошла учителя. Мне трудно в это поверить. Ведь она всегда была для меня главным советчиком и критиком.

С 2017 года Ольга регулярно участвует в ярмарках, на которых можно не только «показать товар лицом», но и реализовать свои изделия. Как ни странно, каждый раз Ольге тяжело прощаться со своими работами: она шутливо наставляет кукол, чтобы вели себя хорошо и не баловались.

Кстати, на мастер-классах она учит детей делать таких малышек из носочков. В шитье много нюансов, но радость в глазах ребёнка всегда оказывается ценнее. Поэтому технологию создания приходится упрощать.

Семейное дело продолжается. Детям и внукам Ольга уже передала все свои знания. В этой семье, где каждый умеет что-то мастерить своими руками, не нужно пытаться вызвать интерес к творчеству. Тем более оно развивает не только навыки и умения, но и обогащает внутренний мир чело-

века.

Алина Горбунова

Фото автора и из архива Ольги Ермоленко