Гречишный свежий хлеб

Изобилием хлебо-булочных изделий на субботней ярмарке в очередной раз порадовали горожан и гостей областного центра представители Шемонаихинского района. Хотя ничего удивительного в этом нет, поскольку район исторически является житницей, известной стабильными урожаями зерновых культур.

Много снега – много хлеба. По народным приметам такой год обычно сулит хороший урожай по осени, но пока многоснежная зима приносит немало трудностей. Как отметил заместитель акима района Алексей Ахаев, в таких условиях большое значение имеет взаимная выручка. Было несколько случаев, когда всем миром пришлось вызволять из снежного плена людей и транспорт. Кроме того, создавать колонны, чтобы вовремя доставлять из крупных хозяйств молоко на перерабатывающие заводы в областном центре, иначе сырьё может быстро испортиться.

По данным отдела сельского хозяйства на ярмарку в субботу привезли всё, чем богаты местные крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.

– В первую очередь, это говядина в объёме полторы тонны, – говорит руководитель отдела Руслан Махмутов. – Конины – 850, а баранины – 350 килограммов, есть ещё мясо птицы – около 250 килограммов. Отдельно представлены разные мясные полуфабрикаты и копчёности, общим весом 350 килограммов, которыми славятся шемонаихинские мастера. Не обошлись без молочной продукции, её привезли в объёме полтонны.

Добавим, что немало скота содержится на домашних подворьях, в разных хозяйствах, где из молочного сырья готовят продукцию вплоть до сыров сулугуни и брынзы. Конечно, покупатели не обходят вниманием и растительное масло, которое производится в районе в промышленных объёмах, а сырьё тоже используется местное. Маслосемена подсолнечника выращивают многие хозяйства, продукция находит устойчивый спрос на рынке, а на очередную ярмарку доставлено две тонны масла.

– Шемонаихинцы предлагают покупателям рыбную продукцию, – продолжает руководитель отдела. – Есть ещё филе и фарш из рыбы общим весом 500 килограммов, а также крупяные изделия, мука. В целом привезли 7,1 тонны сельскохозяйственной продукции.

Здесь, наверное, мы подошли к самому интересному. Домашнее меню хлеборобов и животноводов с давних пор не обходится без каш. В этом плане хлебный район является законодателем мод в производстве различной крупы. Это горох, гречка, а также крупа, сечка из других ценных злаковых культур.

Обычно хлебобулочными изделиями, крупой щедро потчуют представители хозяйств из Камышинки, Выдрихи и других населённых пунктов Шемонаихинского района.

К их ряду, наверное, можно смело отнести хлебопёков из районного центра, которые привлекают покупателей ассортиментом хлебобулочных изделий на любой вкус. Оригинальной новинкой является необычный круглый хлеб под названием «Гречишный». По словам представителя компании Виктории Пастернак, продукцию её коллеги выпекают с душой и выдумкой.

– У нас есть хлеб «Бородинский», отрубной, а также «Шемонаихинский», багет французский, багет луковый, «Гусарский», – рассказывает она. – Сейчас мы предлагаем лепёшку нового вида, она посыпана кунжутными зёрнами, выпечена из муки высшего сорта. Есть ещё домашние лепёшки, батоны, плетёнка с маком, чиабатта.

По её информации, особенным вкусом отличаются гречишный и луковый хлеб, выпекаемые на производстве.

– Когда наши пекари готовят гречишный хлеб, то по всей территории витает и далеко распространяется запах гречки, – делится впечатлениями Виктория Пастернак. – Каждый, кто впервые пробует его, обязательно отмечает узнаваемый привкус гречневой крупы. Булочки хлеба выпекаются круглыми, отличаются своим внешним видом и, конечно же, удивительным ароматом и вкусом. То же самое, когда выпекается луковый багет, тогда запах лука исходит даже из вытяжного устройства в пекарне.

Продукцию шемонаихинских хлебопёков знают и охотно покупают многие, кто находится там проездом, а из дальних сёл и деревень специально приезжают земляки.

Если говорить о текущих заботах, то наряду с зимним содержанием дорог, территорий в районе активно ведётся подготовка к противодействию весенним паводкам. Ещё раз напомним, что большой снег – это великое благо для земледельцев, но и серьёзный источник проблем для ЧС и местного населения.

Таир Сапаргалиев

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