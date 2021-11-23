Гранты за победу

Золотую и серебряную медали завоевали двое школьников из ВКО на XІV Президентской олимпиаде по предметам естественно-математического цикла.

Ежегодная олимпиада была организована Республиканским научно-практическим центром «Дарын» МОН РК и прошла в стенах Карагандинского университета имени Е. А. Букетова.

Учащиеся одиннадцатых классов демонстрировали свои знания по математике, физике, химии и биологии. Всего в олимпиаде участвовали 182 школьника из всех регионов страны – победители отборочных этапов.

Работу участников интеллектуального состязания оценивали победители и призёры международных олимпиад и PhD ведущих вузов Казахстана. Для обеспечения максимальной прозрачности проведение конкурса транслировалось онлайн.

По итогам олимпиады команда Восточно-Казахстанской области добилась успешного результата. Ученик областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики, города Усть-Каменогорска Леонид Гуськов завоевал первое место и был награждён дипломом І степени, золотой медалью. Второе место сборной региона принесла ученица областной школы-лицея-интерната для одарённых детей города Усть-Каменогорска Ботагоз Айдынкызы. Её наградили дипломом ІІ степени и серебряной медалью.

Кроме того, дипломами «За волю к победе» награждены ученики экономического лицея города Семея Александра Исмагулова и Темирлан Тайлакбаев.

Поддержать участников и победителей Президентской олимпиады решили казахстанские вузы, предоставив талантливым ребятам специальные образовательные гранты. Так, Леонид Гуськов стал обладателем гранта на обучение в университете им. К. Сатпаева и Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова, а также сертификата на 30-процентную скидку на обучение в КБТУ.

Гранты Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова и Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова в награду получила Ботагоз Айдынкызы. Также обладателями гранта Восточно-Казахстанского университета стали Темирлан Тайлакбаев, Александра Исмагулова и Алинур Кабылжапаров.

Все участники олимпиады получили сертификаты на бесплатное обучение в Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева и сертификаты об участии от РНПЦ «Дарын» МОН РК.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»