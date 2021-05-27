Гранты на развитие

В Семее при поддержке Посольства Израиля реализуются востребованные социальные проекты.

Первый из них – социальная мастерская, открытая на базе Университета Шакарима. Здесь будут работать родители детей с расстройством аутистического спектра. На сегодняшний день уже закуплено шесть производственных машин. В штате пока только четыре сотрудницы, две из которых – швеи, ещё две – матери детей с расстройством аутистического спектра. Церемония открытия прошла с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль г-жи Лиат Вексельман и представителей акимата Семея.

– Так как мы являемся выпускниками израильской программы Mashav, то имеем возможность подавать заявку на грант. Данный проект реализован также при поддержке МИД Израиля и непосредственно посла Израиля, – говорит проректор по академическим вопросам Университета Шакарима Индира Оралканова. – Мы, как университет, предоставляем базу для размещения швейного цеха. Студенты университета могут проходить здесь практику.

Мастерская будет сотрудничать с дошкольными учреждениями города, швеи также займутся пошивом постельного белья, спецодежды и выполнением индивидуальных заказов. На открытие мастерской проректор университета, будучи выпускницей программы Mashav, получила грант от агентства и Посольства Израиля в размере 10 тыс. долларов.

– Mashav – это курсы повышения квалификации и агентство по международному сотрудничеству МИД Израиля и Посольства Израиля. Именно благодаря этому гранту мы и реализуем сегодня этот социальный проект, – говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль г-жа Лиат Вексельман. – Мы поддерживаем социальные проекты по всему Казахстану. Для нас важно реализовывать проекты не только в больших городах, но и в регионах.

Второй проект – центр развития программ инклюзивного образования на базе КазГЮИУ. Его цель – развитие и социализация детей вне школы.

– Это мой второй визит за последние полгода. В Семее я уже была в декабре. У нас очень тесная взаимосвязь с выпускниками международного агентства по сотрудничеству с Министерством иностранных дел Израиля Mashav. Сегодня мы обсудили наши дальнейшие планы. Пока это всё проходит в формате онлайн, но в будущем планируем выезды в Израиль. Либо пригласим к нам специалистов этой страны, чтобы они могли поделиться опытом. Ведь на сегодняшний день Государство Израиль имеет большой опыт в развитии инклюзивного образования, – говорит г-жа Лиат Вексельман.

Напомним, полгода назад благодаря гранту Mashav в Семее также был открыт спортзал для реабилитации детей с расстройством аутистического спектра в центре «Жарқын болашақ». Это зал секционной интеграции, направленный на развитие у ребятишек мелкой моторики. На этот проект был выделен грант в размере 10 тыс. долларов США.

Флора Левина

Семей