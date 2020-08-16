Гранты на хорошие идеи

Как стать успешной бизнесвумен, знают многодетные матери Восточно-Казахстанской области.

Состоявшиеся бизнес-леди советуют тем многодетным матерям, которые хотят открыть своё дело, быть уверенными в завтрашнем дне. Ведь от них необходимо только одно – предложить перспективную бизнес-идею. В остальном поможет государство. Так, многие из них уже смогли реализовать свои бизнес-идеи благодаря получению государственных грантов по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». На сегодняшний день участникам программы выдано 473 гранта, в том числе 215 грантов предоставлены многодетным семьям. До конца года будет выдано ещё более 700 грантов для открытия бизнеса, в том числе многодетным.

Отметим, что на грантовые средства можно приобрести сельскохозяйственных животных, птицу, пчёл, технику, транспорт, арендовать помещение для развития бизнеса. Многим даже незначительные денежные средства дали возможность открыть своё дело. Например, мама пятерых детей Гульнара Бексаинова из Усть-Каменогорска приобрела швейную машину, оверлог, отпариватель, манекен и открыла пошивочный цех. Другая жительница областного центра, Айгуль Чикенова, смогла реализовать идею по открытию детского развивающего центра (детская ритмика и хореография). И таких примеров в нашем регионе много.

– Благодаря государственной поддержке мне удалось реализовать свою идею, – рассказала Айгуль Чикенова. – Прекрасно понимаю, какие усилия требуются для воспитания детей и формирования разносторонней личности. Поэтому в нашем центре есть различные занятия по скорочтению, робототехнике, каллиграфии, рисованию, шахматам, по подготовке к школе и другие направления. За время нашей работы появились постоянные клиенты, вырос спрос. Поэтому мы открыли филиал. Хочу сказать всем многодетным мамам, чтобы они не боялись, верили в себя и открывали свой бизнес.

Приоритетными критериями при распределении грантов считаются оригинальность и нужность, социальная обоснованность проекта. Именно поэтому в числе тех, кого поддержало государство, – мама четверых детей из Семея, а теперь и директор развивающей зоны «Star Bricks фан-клуб Лего» Мейрамгуль Апсалямова и многодетная мама из Глубоковского района Анар Бижанова, у которой появился свой кондитерский мини-цех.

– Грантовые средства – хорошее подспорье для открытия собственного дела, – поделилась Анар Бижанова. – Спасибо государству за то, что предоставило возможность заниматься любимым делом и при этом зарабатывать.

Многодетная мама из Усть-Каменогорска Мария Жолжаксынова вышла за рамки привычного и совершила настоящий прорыв в сфере бизнеса. Пройдя немало обучающих курсов и получив грант по программе «Еңбек», она открыла студию, где помогает взрослым и детям развивать память и мышление, учит концентрироваться на важных вещах. В студии с креативным названием «Фитнес для мозга» устькаменогорцы могут как следует «прокачать» своё мышление.

– Чтобы заручиться поддержкой государства, нужна хорошая, востребованная бизнес-идея, – подчеркнула Мария Жолжаксынова. – В этом случае всё обязательно получится. Думаю, многодетным мамам стоит попробовать свои силы, участвуя в программе, ведь грантовые средства – это хороший стартовый капитал для дальнейшего развития бизнеса.

Среди многодетных матерей Восточно-Казахстанской области есть успешные бизнесвумен, которые за счёт льготного кредитования предпринимательства получили возможность расширить и укрепить бизнес. Так, мама пятерых детей из Глубоковского района Гульнур Жакупова уверенно занимается растениеводством и разведением крупного рогатого скота, а многодетная мама из Усть-Каменогорска Айгуль Кындыбаева – транспортными услугами большегрузных машин.

Добавим, что всего в 2020 году в рамках программы «Еңбек» на микрокредитование предпринимательства преду-смотрено 4 406 млн тенге. Для сельской местности было выделено 3 126 млн тенге, выданы кредиты на 578 проектов (ставка кредитования – шесть процентов), из них 95 кредитов (ставка кредитования – четыре процента) – представителям многодетных семей, то есть каждый шестой кредит получила многодетная семья. В городской же местности выдано 20 кредитов, из них один кредит получен многодетной семьёй. Всего с начала 2020 года участники программы «Еңбек» реализовали более 1000 проектов предпринимательства.

Александра Исаева