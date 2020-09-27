Гранты молодым 

Вопросы трудоустройства молодёжи эффективно решают в Курчатове.

На сегодняшний день в Курчатове проживают 2220 человек в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 18 процентов от общей численности населения города.

– Одним из важнейших направлений государственной молодёжной политики является обеспечение трудовой занятости этой категории населения, – отметил аким Курчатова Алексей Глазинский. – С целью трудоустройства в рамках программы «Еңбек» в Центр занятости населения города за трудовым посредничеством обратились 124 безработных молодых человека, из них были трудоустроены на постоянной основе 43, направлены на общественные работы – 37, по молодежной практике – 10 человек. По программе «Еңбек» пять ребят получили гранты на общую сумму 2 млн 778 тыс. тенге.

В рамках реализации программы «Жасыл ел» в летний период было задействовано 107 молодых людей. Из местного бюджета на оплату труда выделили 4 547 500 тенге.

Милана Лейман

Курчатов