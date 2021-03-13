Грант за талант 

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова прошли традиционные Абайские чтения, приуроченные к 30-летию Независимости РК.

В стенах вуза конкурс проводится в шестой раз. В этом году участниками литературного состязания стали 55 учащихся школ Абайского, Бескарагайского, Зайсанского, Аягозского, Жарминского, Курчумского, Кокпектинского, Тарбагатайского, Уланского, Катон-Карагайского районов, Усть-Каменогорска, Семея и Курчатова.

– Абайские чтения, проводимые в честь 30-летия Независимости РК, имеют большое значение. Этот ежегодный конкурс помогает учащимся развить свои способности и открыть безграничный мир знаний, – сказал ректор университета Мухтар Толеген.

Отметим, главной особенностью этого события является то, что победителю конкурса присуждается образовательный грант ректора ВКУ имени С. Аманжолова.

Состязание проходило в онлайн-формате и состояло из трёх туров: «Өлең – сөздің патшасы» (чтение стихов поэта наизусть), «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» (ответы на вопросы о «Словах назидания») и «Мен бір жұмбақ адаммын…» (блиц-опрос по курсу «Абайтану»).

Оценивало старания конкурсантов жюри во главе с абаеведом, доктором филологических наук, директором научно-исследовательского института «Абайтану» Айжан Картаевой.

В результате учащийся 11-го класса из села Уштобе Тарбагатайского района Бекарыс Секенов завоевал первое место и получил грант. Также награды получили и другие призёры конкурса.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ВКУ имени С. Аманжолова