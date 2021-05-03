Образование

Грант за победу

03.05.2021
13

Школьница из Аягоза Акниет Карипханова удостоилась диплома первой степени по результатам республиканского конкурса научных проектов «Зият».

Конкурс был организован Международным университетом Астана. Учащаяся 11-го класса средней школы № 3 города Аягоза, претендент на знак «Алтын белгі» Акниет Карипханова, занявшая первое место, также выиграла грант университета.

Подготовила талантливую девушку к участию в этом конкурсе её научный руководитель Айым Оразалинова.

Стоит отметить, что это не первая победа, одержанная учащимися средней школы № 3 города Аягоза на республиканских соревнованиях. Ежегодно ученики и учителя этой школы радуют жителей района своими значительными достижениями.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район

03.05.2021
13

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