Образование
Грант за победу
Школьница из Аягоза Акниет Карипханова удостоилась диплома первой степени по результатам республиканского конкурса научных проектов «Зият».
Конкурс был организован Международным университетом Астана. Учащаяся 11-го класса средней школы № 3 города Аягоза, претендент на знак «Алтын белгі» Акниет Карипханова, занявшая первое место, также выиграла грант университета.
Подготовила талантливую девушку к участию в этом конкурсе её научный руководитель Айым Оразалинова.
Стоит отметить, что это не первая победа, одержанная учащимися средней школы № 3 города Аягоза на республиканских соревнованиях. Ежегодно ученики и учителя этой школы радуют жителей района своими значительными достижениями.
Берикхан Тайжигит
Аягозский район