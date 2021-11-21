Грант начинающему бизнесмену

Житель Глубоковского района Юрий Насыров – начинающий фермер и, кроме того, ровесник Независимости, уверен, что сможет внести свой вклад в развитие страны. По итогам участия в проекте «Бастау бизнес» он получил грант на разведение крупного рогатого скота мясомолочного направления.

Развитию предпринимательства в стране способствует государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы.

Беспрецедентный проект госпрограммы – «Бастау бизнес», который создаёт условия для открытия предприятий малого бизнеса буквально с нуля.

– Проект предназначен для безработных, самозанятых и начинающих предпринимателей из сельской местности, которые намерены создать или расширить своё дело, – напомнили в Глубоковском Центре занятости населения. – Первый шаг – это подача заявки в районный филиал Палаты предпринимателей «Атамекен», в Центр занятости или районный акимат. Помимо заявления необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание в сельской местности.

Перед началом обучения кандидаты проходят специальный тест, вопросы которого помогают выявить людей с ярко выраженной предпринимательской жилкой. Именно результаты тестов впоследствии позволяют формировать учебные группы.

В рамках проекта будущие предприниматели получают знания по основам предпринимательства, и самые перспективные из них получают первоначальный капитал.

В этом году 40 жителей Глубоковского района получили безвозмездные гранты из средств республиканского бюджета и начали собственное дело. Недавно были выделены дополнительно средства на предоставление пяти грантов.

– По итогам конкурса жители района из социально уязвимых слоёв населения и из числа молодёжи получили гранты на развитие животноводства, маникюрных услуг, консалтинга, – сообщили в Центре занятости.

Юрий Насыров прошёл все этапы обучения в рамках программы и выиграл грант в размере 200 МРП (583400 тенге).

– Решил попробовать себя в сфере животноводства, в которой у меня уже есть опыт, – делится молодой фермер. – После получения гранта планирую купить коров и пока заняться производством молочной продукции. Со временем, когда поголовье скота увеличится, планирую развивать мясное производство. Надеюсь, ферма будет расширяться. С государственной поддержкой можно достигнуть многого.

В эффективности действующей государственной программы поддержки начинающих предпринимателей сомневаться не приходится. Она даёт реальные шансы, в частности сельским жителям, развить своё хозяйство. В конечном результате увеличивается производство местной экологически чистой сельхозпродукции, а в сельской местности формируются и улучшаются условия для самозанятости, появляются новые рабочие места. А это, в свою очередь, один из основных показателей улучшения благосостояния жителей и развития региона в целом.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Ю. Насырова

Глубоковский район