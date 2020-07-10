Грани творчества Раисы Бобровской

Чтобы развивать творческие способности у других, нужно самому не только разбираться в искусстве, но и владеть практическими навыками, считает преподаватель, мастер декоративно-прикладного искусства из Усть-Каменогорска Раиса Бобровская.

Тяга к творчеству у Раисы Анатольевны была с детства – лист бумаги, цветной карандаш или краски сопровождали ее всегда. В школьные годы рисование не просто нравилось, но и было выгодным занятием…

– Моя сестра Любава не дружила с ИЗО, – поделилась женщина, – как что-то изобразит, так мы смеялись до слез от ее «мастерства». Приходилось мне за нее рисовать, а она взамен читала мне историю, литературу, географию.

В те годы героиня повествования и подумать не могла, что увлечение станет основой ее трудовой деятельности. После школы она пошла учиться на парикмахера, но жизнь сложилась так, что необходимо было работать. Раиса Бобровская устроилась модельщиком на Комбинат строительных материалов в Усть-Каменогорске в сувенирный цех, где выпускали керамические изделия. Здесь же получила практические навыки работы с глиной, при этом не просто создавала сувениры, но и выступала в роли художника: расписывала их узорами, декорировала ручной лепкой и так далее. Параллельно получала образование по специальности «Технолог керамики» в Московском всесоюзном индустриальном техникуме. Когда цех закрыли, нашу героиню пригласили работать в ПТШ-2 преподавателем художественной керамики на отделении декоративно-прикладного искусства. С этого времени она делится основами творчества с молодым поколением. После закрытия отделения декоративно-прикладного искусства Раиса Бобровская устроилась в колледж им. К. Нургалиева на отделение дизайна, где преподает основы художественной обработки материалов, создания композиции, материаловедение и макетирование.

Впечатляет то, что теорию какой бы техники ни рассказывала педагог, она пробовала в ней работать. Так, она изучила азы ручной росписи на керамических изделиях, росписи по дереву – хохломской и городецкой, плетения из рогоза, изготовления бижутерии из кожи и многое другое. На вопрос, как на все хватает времени, мастерица ответила, что любит изучать все новое и не привыкла сидеть без дела – каждую минуту старается провести с пользой.

– Возможно, я слишком любознательна, – сказала с улыбкой Раиса Анатольевна, – не боюсь учиться чему-то новому и не могу долго заниматься одним и тем же. Ведь невозможно все знать и уметь, но к этому можно стремиться.

Она с удовольствием работает в различных техниках. Среди глиняных скульптур особо стоит отметить декоративные архитектурные объекты в стиле разных эпох и государств, разнообразные по форме и отделке. Добавим, эти изделия в летний период экспонируются на клумбе перед павильоном декоративно-прикладного искусства в парке Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Есть в копилке мастерицы деревянные доски и панно, украшенные росписью.

– Что касается росписи по дереву, – сказала Раиса Бобровская, – то даже не могу сказать, как это происходит. Скорее, на интуитивном уровне: напишешь один цветок – к нему мгновенно следующий элемент приложится. Многое зависит от настроения.

Также мастерица расписывает свои изделия и в казахском стиле, создавая сюжетные композиции, раскрывающие быт народа.

Привлекает Раису Бобровскую и войлоковаляние. В этом виде рукоделия она отдает предпочтение сухому войлоку. Остается только восхищаться, как из пучка шерсти получается эксклюзивная сувенирная продукция, например игрушки.

– Мне нравится работа со шпоном, – поделилась мастерица. – В разных направлениях располагаешь годичные кольца – и у тебя получается необыкновенный рисунок.

Недавно Раиса Анатольевна увлеклась новым направлением – гильошированием (выжигание по ткани). Этот вид рукоделия появился в 1980-е годы и подразумевает отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием при помощи специального аппарата. В этой технике можно создавать салфетки, панно, закладки, открытки, кружевные изделия. Как признается героиня повествования, на работы, выполненные в этой технике, многие смотрят с удивлением.

– К вязаным салфеткам и скатертям все привыкли, – подчеркнула она, – а вот

гильоширование для многих новое и неизвестное направление.

На лето у Раисы Бобровской огромные планы – она занялась изготовлением садовых поделок и хочет украсить ими свою дачу. Говорит, что источником вдохновения и творческой бодрости для нее служит сам материал, из которого она делает сувенирную продукцию. Когда в руках оказывается бисер, шерсть или войлок, то в голове мгновенно зарождаются идеи будущего изделия.

Своими знаниями Раиса Бобровская делится с учащимися, открывает для них многогранный мир творчества и раскрывает тайны разных ремесел.

– Стараюсь показать студентам больше техник, – отметила она. – Они уже сами выбирают, какая им ближе: батик, войлок, роспись или изготовление цветов.

Раиса Анатольевна не только творит сама и обучает творчеству других, но и постоянно совершенствует свои навыки. Она активный участник выставок-ярмарок, тренингов и мастер-классов. Посетила слет мастеров в Горном Алтае (РФ), где сама дала мастер-класс росписи по ткани, батику. В 2014 году обучалась ремеслу традиционной казахской вышивки у известного мастера, члена Союза художников РК Зейнелхана Мухамеджана.

Активно сотрудничает с музеем-заповедником и входит в состав Ресурсного центра ремесленников Восточно-Казахстанской области, а также в Союз ремесленников Казахстана.

Работы Раисы Бобровской, выполненные в разных техниках и стилях, находят своего хозяина из разных уголков мира – России, Германии, Канады, Шотландии. Ведь, если увидел изделия мастерицы, то не сможешь пройти мимо – они завораживают своей изысканностью и притягательностью. Все потому, что для Раисы Анатольевны творчество не просто работа или хобби, это жизнь во всех ее проявлениях.

Татьяна Кравченко