Гран-при за знания 

Курчумец Армен Карапетян завоевал Гран-при областного этапа республиканского конкурса «Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік символы» («Государственный язык – символ независимости»).

Теперь его ждёт участие в республиканском этапе этого конкурса, где Армен представит Восточно-Казахстанскую область. Знаток казахского языка – армянин по национальности, трудится главным специалистом отдела внутренней политики Курчумского района. В конкурсе на знание государственного языка приняли участие представители молодого поколения не казахской национальности.

Армен рассказал, что в совершенстве овладеть казахским языком ему помогла среда, постоянное общение с друзьями-казахами. Так было, когда он являлся учеником Курчумской средней школы имени Юрия Гагарина, затем в годы обу-чения в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова в Усть-Каменогорске.

– Казахская речь окружала меня всегда благодаря друзьям, соседям, знакомым, – отмечает Армен Карапетян. – Поднять навыки разговорной речи на новый уровень помогла работа в областном Доме дружбы – центре общественного согласия, где после окончания университета я начинал свой трудовой путь в качестве специалиста по работе с молодежью. Кроме того, благодарен своему школьному учителю казахского языка, которая отправляла меня на олимпиады по этому предмету.

Юноша рассказал, что по условиям конкурса участник должен был представить комиссии эссе-видеоролик, рассказывающий о себе, содержащий убедительные аргументы, что именно он достоин победы. Кроме того, эссе было призвано раскрыть участника как личность, гражданина и патриота страны. Вторым этапом конкурса стало выполнение заданий, которые члены комиссии извлекали из запечатанных конвертов.

– Мне выпало рассказать о поэте и философе Абае Кунанбайулы, его личности, вкладе в становление культуры и литературы казахского народа, идеях, которые он оставил в своих трудах, – вспоминает Армен Карапетян. – Конечно, я постарался это сделать максимально используя все свои знания. В итоге комиссия объявила, что я стал победителем, удостоен Гран-при конкурса.

Родовые корни Армена берут начало в далёкой от Курчума Армении. Он рассказал, что его отец Гагик Карапетян родился и вырос в армянском городе Горис. В молодые годы приехал на заработки в Казахстан. В Экибастузе основал своё, востребованное в те годы пекарное производство. Стал выпускать хлеб, булочки. На предприятие пришла работать девушка по имени Светлана. Между ними возникли чувства, и они создали семью.

Потом молодая семья переехала на родину Светланы в Курчум и осталась здесь жить. Стоит сказать, что Армена неоднократно награждали грамотами за вклад в развитие государственного языка и укрепление его престижа. Одна из таких грамот – от акима области Даниала Ахметова.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район