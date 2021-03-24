Гран-при за талант

Вокальный ансамбль Дома детского творчества посёлка Глубокое завоевал высшую награду в международном конкурсе вокального и инструментального искусства Musical Phenomena, прошедшем в дистанционном формате.

Педагоги дополнительного образования Елена Полякова и Ольга Лисина, а также их воспитанники Варвара Лисина и Еркежан Тукужукова исполнили произведение «Песня мира» на трёх языках.

За яркое, выразительное выступление глубоковский вокальный коллектив получил высокую оценку жюри, в составе которого были заслуженные деятели искусства Республики Казахстан Н. Измайлова, А. Токтаган, М. Даулетбек.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район