Вопрос - ответ

Грамотный подход

13.04.2022
667

В Бородулихе состоялся кустовой семинар «Методы работы с молодёжью категории NEET».

Организаторами встречи выступили Семейский городской филиал объединения юридических лиц «ВК областная Ассоциация молодёжных и детских организаций».

В семинаре приняли участие специалисты по вопросам государственной молодёжной политики акиматов сельских округов, представители Центра занятости, отдела образования, Бородулихинского колледжа.

Как отметили участники встречи, благодаря изучению эффективных методов работы с молодёжью категории NEET они приобрели новые знания и навыки работы.

Юрий Пааль

Бородулихинский район

13.04.2022
667

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