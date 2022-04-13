Грамотный подход

В Бородулихе состоялся кустовой семинар «Методы работы с молодёжью категории NEET».

Организаторами встречи выступили Семейский городской филиал объединения юридических лиц «ВК областная Ассоциация молодёжных и детских организаций».

В семинаре приняли участие специалисты по вопросам государственной молодёжной политики акиматов сельских округов, представители Центра занятости, отдела образования, Бородулихинского колледжа.

Как отметили участники встречи, благодаря изучению эффективных методов работы с молодёжью категории NEET они приобрели новые знания и навыки работы.

Юрий Пааль

Бородулихинский район