Граффити со смыслом 

В центре Урджара появился мурал с изображением Шакарима Кудайбердыулы.

На стене торгового дома «Нурсултан», расположенного на проспекте Абылайхана, изображен казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ Шакарим Кудайбердыулы.

На мурале содержатся крылатое выражение поэта «Жүрегі таза адамқиянатқабармайды» (Человек с чистым сердцем не пойдет на преступление) и традиционно – эмблема и номер Call-центра Агентства РК по противодействию коррупции (1424).

Композиция выполнена в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы». Она олицетворяет нравственное воспитание граждан, принцип честности, справедливости и неподкупности.

Таким образом, проектный офис «Шығыс – Адалдықалаңы» призывает граждан к совместной борьбе с коррупцией. Ведь участие каждого казахстанца позволит улучшить ситуацию в стране в сфере противодействия правонарушениям и коррупции.

Ерик Абитов

Урджарский район