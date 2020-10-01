Граффити со смыслом 

Шығыс – адалдық алаңы

В центре Урджара появился мурал с изображением Шакарима Кудайбердыулы. Граффити со смыслом 

На стене торгового дома «Нурсултан», расположенного на проспекте Абылайхана,  изображен казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ Шакарим Кудайбердыулы. 

На мурале содержатся крылатое выражение поэта «Жүрегі таза адамқиянатқабармайды» (Человек с чистым сердцем не пойдет на преступление) и традиционно – эмблема и номер Call-центра Агентства РК по противодействию коррупции (1424). 

Композиция выполнена в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы». Она олицетворяет нравственное воспитание граждан, принцип честности, справедливости и неподкупности. 

Таким образом, проектный офис «Шығыс – Адалдықалаңы» призывает граждан к совместной борьбе с коррупцией. Ведь участие каждого казахстанца позволит улучшить ситуацию в стране в сфере противодействия правонарушениям и коррупции. 

Ерик Абитов 

Урджарский район 

 

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