Готовы   встретить зиму 

В Восточно-Казахстанской области прошла республиканская штабная тренировка «Қыс-2020».

Непредсказуемые зимы в нашем регионе заставляют спасателей готовиться к сезону холодов заблаговременно и основательно. Ведь принимать решение в сложной ситуации нужно быстро. Чтобы повысить уровень готовности спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимних условиях, в Восточном Казахстане, как и в других регионах страны, ежегодно проходит республиканская штабная тренировка. В этом году мероприятие, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, проводилось в основном в онлайн-режиме.

– Обеспечена готовность на местах служб, подразделений и формирований гражданской защиты, в том числе аварийно-технических и аварийно-восстановительных команд по водопроводным, канализационным, теплопроводным, электрическим, газовым сетям, линиям связи и дорожных служб, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Отработан онлайн-алгоритм оперативного управления силами для координации выполнения аварийно-спасательных и неотложных работ, проверена система оповещения.

Отметим, что ежегодно специалисты совершают до двух тысяч выездов на места, где произошла аварийная ситуация. Из них 500 выпадают на труднодоступные районы, горно-таёжную местность, а также снегозаносимые участки.

В арсенале спасателей для проведения аварийно-спасательных работ есть более 150 единиц техники, в том числе высокопроходимая. Она находится в тех районах, которые наиболее подвержены снежным заносам.

Помимо этого, в помощь водителям, которые выезжают за пределы населённых пунктов и оказываются в плену сложных погодных условий, в области действуют четыре трассовых медико-социальных пункта и 19 обогревательных пунктов. Также для жителей области разработано мобильное приложение «Дармен», в котором размещается информация о погоде и штормовых предупреждениях.

В целом, как показала штабная тренировка, спасатели Восточно-Казахстанской области готовы встретить зиму во всеоружии.

Александра Исаева