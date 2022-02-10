Готовы к вызовам весны

Глубоковский район готовится встретить весенний паводок во всеоружии.

Водоёмы не освободились ото льда, а спасатели утверждают: все силы и средства уже в полной готовности.

Ещё свежи в памяти жителей Тарханки, Предгорного, Прогресса, Глубокого, Белоусовки весенние паводки 2018 года. Тогда пострадали 162 дома, в которых проживало более 550 жителей района.

– Тот год нам показал, что природа непредсказуема – стихия может преподнести сюрпризы, – говорит начальник районного ОЧС Алексей Оградов, – и мы готовимся ко всему. Проводится работа по созданию сил и средств для ликвидации последствий, организуется чёткая работа противопаводковой комиссии.

Каждый год отдел по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района перед весенними паводками проводит тщательные проверки на готовность к паводковому периоду населённых пунктов, наиболее подверженных подтоплению. Жителям домов, расположенных в зоне риска, раздают памятки по поведению в условиях ЧС. Наступление паводкового периода прогнозируется во второй половине апреля, когда происходит пик подъёма воды в реке.

В Глубоковском районе несколько сёл и посёлков, которые находятся вблизи рек Иртыш, Глубочанка, Красноярка, Ульба. Наиболее подвержены паводкам – Глубокое, Прогресс, Предгорное, Белоусовка, в меньшей степени – Тарханка, Ушаново, Каменный Карьер и Новая Ульба.

– На данном этапе мы проверяем местные исполнительные органы на степень готовности: наличие мешкотары, инертных материалов, договоров намерения с предпринимателями на поставку ГСМ, продуктов питания, медикаментов. Также у местных властей на постоянном контроле находятся водоотводные каналы, водные артерии, гидротехнические сооружения, на которых каждый день ведутся замеры уровня воды и, при необходимости, их очистка. Кроме того, нами проверяется готовность пунктов временного пребывания населения в части обеспечения постельными принадлежностями, кроватями. Пунктами размещения в паводкоопасной зоне могут послужить школы, гостиницы, общежития, – добавил Алексей Оградов.

Половодье – это проверка не только для сотрудников МЧС, но и для техники. Мотопомпы, генераторы, надувные лодки – всё должно работать чётко как часы.

У спасателей в запасе есть больше месяца, чтобы всё тщательно проверить и подготовиться к встрече паводков во всеоружии.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции

Глубоковский район