Готовы к посевной

Аграрии Шемонаихинского района готовы приступить к весенне-полевым работам.

Представители проектного офиса Shemonaiha – аdaldyq аlany провели общественный контроль в сфере сельского хозяйства в районе.

Они ознакомились с ходом посевных работ, в частности, посетили крестьянское хозяйство ТОО «Ново-Ильинское». Как сообщил руководитель предприятия А. Баяндинов, сельскохозяйственной техники и сырья достаточно, всё готово к началу весенних полевых работ.

Отметим, в наличии у аграриев Шемонаихинского района 3087 единиц сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день она полностью готова к весеннему севу.

Руководитель проектного офиса И. Қойшыбаева отметила, что применение современной техники позволит обеспечить качество сева, создать основу для модернизации и внедрения в сельскохозяйственное производство элементов точного земледелия.

Юрий Пааль

Шемонаихинский район