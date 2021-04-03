Готовность номер один

В этом году весна в Восточном Казахстане задержалась и ещё не успела порадовать жителей подснежниками и долгожданной зеленью, однако первая волна паводков уже началась. Она связана с активным снеготаянием на равнинной территории, а также с образованием склоновых стоков и вскрытием рек.

Как отметил руководитель Управления по мобилизационной подготовке ВКО Елдос Чикенов, в регионе есть несколько районов, где опасность паводка присутствует каждую весну. В первую очередь это обусловлено рельефом местности. По данным специалистов, при ухудшении ситуации, то есть при резком повышении температуры, возникновение паводковых ситуаций наиболее вероятно в 19 населённых пунктах. Избежать этого невозможно, действия спасателей и местных исполнительных органов направлены на предупреждение паводка и минимизацию его последствий.

По данным Елдоса Чикенова, на сегодняшний день глубина промерзания почвы в городах и районах области составляет от 34 до 150 см. Самая большая глубина промерзания в селе Маркаколь Курчумского района.

– Погодные условия благоприятны. Днём плюсовая температура, ночью минусовая, поэтому все происходит постепенно. Высота снежного покрова на большей части территории области не превышает 50 см, местами снега уже нет. Запасы воды в снежном покрове на равнине и в горной местности меньше и около нормы. Превышения наблюдаются в Шемонаихе, Улкен Нарыне. Уровень воды на реках ниже критического, – отметил Елдос Чикенов.

На сегодняшний день завершены все запланированные противопаводковые работы, вывезено 564 тысячи куб. м снега, проведена очистка водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, мостах, арыках и каналах. По республиканским и областным дорогам очищен 271 мост и 2871 водопропускное сооружение. С начала марта силами и средствами ДЧС и местных исполнительных органов с улиц населённых пунктов откачено свыше 145 тысяч куб. м воды.

Первая волна паводков продлится до конца второй декады апреля. По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, спасатели переведены на усиленный режим несения службы. На случай осложнения паводковой обстановки на территории области сформирована группировка сил и средств, в её распоряжении 2412 единиц техники и 370 мотопомп, подготовлено 104 эвакуационных пункта.

Согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям РК в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава воинской части из Карагандинской области. Сейчас они дислоцируются в селе Самарском Кокпектинского района и в районе Алтай.

Круглосуточный мониторинг обстановки ведут спасатели ДЧС ВКО и акиматы городов и районов. При проявлениях потенциально опасных ситуаций жителей области просят сообщить по телефонам 101 и 112.

Дарья Антон

Фото из архива редакции