Готовность №1 

Первого марта восточноказахстанские спасатели отметят Всемирный день гражданской обороны.

Отметим, что ежегодно праздник проходит под новым девизом. В этом году он звучит так: «Сильная гражданская оборона для сохранения национальной экономики».

Основная суть празднования Всемирного дня гражданской обороны заключается в том, чтобы повысить уровень подготовленности людей, обучить их приёмам самозащиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, а также популяризировать профессию спасателя – человека, посвятившего жизнь этой нелёгкой профессии…

Восточно-Казахстанская область – регион, наиболее подверженный риску возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Поэтому на страже безопасности восточноказахстанцев 365 дней в году 24 часа в сутки находятся свыше двух тысяч спасателей и пожарных Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, а также более 400 единиц техники.

Специалисты готовы не только отразить стихию, но и предупредить, предусмотреть нюансы развития природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, аварии, взрывы и другие. Так, только за прошлый год они 8379 раз выезжали на места происшествия, из которых 1799 случаев – на пожары. При этом спасено 873 и эвакуировано 2672 человека. Доврачебную медицинскую помощь получили 316 пострадавших. Для обычного человека – это целый подвиг, спасатели же скромно отвечают, что это их долг.

Александра Исаева

Фото из открытых источников