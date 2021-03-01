Общество

Готовность №1 

01.03.2021
19

Первого марта восточноказахстанские спасатели отметят Всемирный день гражданской обороны. 

Отметим, что ежегодно праздник проходит под новым девизом. В этом году он звучит так: «Сильная гражданская оборона для сохранения национальной экономики».  

Основная суть празднования Всемирного дня гражданской обороны заключается в том, чтобы повысить уровень подготовленности людей, обучить их приёмам самозащиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, а также популяризировать профессию спасателя – человека, посвятившего жизнь этой нелёгкой профессии… 

Восточно-Казахстанская область – регион, наиболее подверженный риску возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Поэтому на страже  безопасности восточноказахстанцев 365 дней в году 24 часа в сутки находятся свыше двух тысяч спасателей и пожарных Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, а также более 400 единиц техники. 

Специалисты готовы не только отразить стихию, но и предупредить, предусмотреть нюансы развития природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, аварии, взрывы и другие. Так, только за прошлый год они 8379 раз выезжали на места происшествия, из которых 1799 случаев – на пожары. При этом спасено 873 и эвакуировано 2672 человека. Доврачебную медицинскую помощь получили 316 пострадавших. Для обычного человека – это целый подвиг, спасатели же скромно отвечают, что это их долг. 

Александра Исаева 

Фото из открытых источников

01.03.2021
19

Еще новости

Президентский трактор для таёжного села 

28.02.2021

Слов признательности не счесть… 

27.02.2021

Целый мир вокруг

26.02.2021

Дарить добро без лишних слов

24.02.2021
Back to top button