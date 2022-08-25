Готовиться к переменам заранее

Современные реалии диктуют необходимость разработки комплексного плана дальнейшего развития посёлка Жезкент в Бородулихинском районе. Для этого нужны не только свежие идеи и перспективные проекты, но и серьёзные инвесторы.

По прогнозам специалистов, запасов медно-полиметаллической руды на производственном комплексе ТОО «Востокцветмет» осталось лишь до 2031 года. Поэтому уже сейчас руководству Бородулихинского района и области Абай пора задуматься о дальнейшей судьбе жителей горняцкого посёлка Жезкент и возможном перепрофилировании промышленного предприятия под другие нужды производства.

Посёлок и комбинат

Собственно, в этих местах вообще могло и не быть никаких населённых пунктов, если бы во второй половине ХХ века здесь не нашли достаточно богатые залежи меди и цинка. Строительство горно-обогатительного комбината стало и началом возведения посёлка для шахтеров и их семей. Так что жизнь в Жезкенте напрямую связана с работой комбината.

Надо сказать, пока жезкентцам особо жаловаться не на что. На комбинате работают 2384 человека, средняя заработная плата на сегодняшний день составляет около 347 тыс. тенге. Еще 530 человек трудятся в подрядных организациях, расположенных на территории производственного комплекса.

Люди за эту работу держатся, даже несмотря на то, что шахты уходят всё глубже под землю и условия труда в забоях становятся всё сложнее. Чтобы хоть немного снизить температуру в шахтах, комбинат собирается приобрести современную вентиляционную систему стоимостью в несколько сотен тысяч долларов США. Но проводить модернизацию обогатительной фабрики администрация предприятия не планирует по объективным причинам.

– Запасов руды осталось примерно на 9,4 млн тонн, в которой содержится 313 тыс. тонн меди и 311 тыс. тонн цинка, – сообщил председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур Даутов. – Этого количества хватит до 2031 года. Затем будет произведена консервация. Конечно, есть хвостохранилище, которое можно переработать, чтобы добыть медь и цинк. И мы ищем современные технологии, которые бы позволили наладить это производство. Пока, к сожалению, безуспешно. Но если мы найдём выход, обогатительная фабрика продлит свою работу ещё на 10-15 лет.

Реалии сегодняшнего дня

Как рассказал технический директор Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» Владимир Хан, по итогам 2021 года добыча руды составляла чуть более 918 тыс. тонн, из которых произвели 27,256 тыс. тонн меди в концентрате и 25,427 тыс. тонн цинка в концентрате. В планах текущего года – произвести добычу 900 тыс. тонн медно-цинковой руды, из которой извлечь 28,011 тыс. тонн меди в концентрате и 34,024 тыс. тонн цинка в концентрате.

– Мы отдаем себе отчёт в том, что предприятие является в Жезкенте градообразующим, а потому много сил и средств вкладываем в развитие посёлка, в ремонт его социальных и культурных объектов, – отметил Ильсур Даутов.

Так, по словам Владимира Хана, только в период с 2014 по 2022 год ТОО «Востокцветмет» инвестировал более 71 млн тенге, отремонтировав в Жезкенте поселковую больницу, построив мемориал славы шахтеров и профинансировав отдельные социальные проекты. В этом году за счёт средств ТОО «Востокцветмет» были приобретены спортивные татами для занятий боевыми видами спорта для жителей Жезкента на сумму 1,89 млн тенге, а также проведён текущий ремонт кровли Дома культуры металлургов в посёлке на 44 млн тенге.

Перспективы и проекты

Однако уже сегодня следует задуматься о дальнейшей судьбе посёлка и его жителей. Как вариант, рассмотреть возможность использования производственных площадок под развитие новых предприятий. Например, связанных с логистикой. При наличии хороших дорог, а также железнодорожного направления здесь можно было бы организовать крупный транспортно-логистический центр с развитой системой хранения грузов и товаров различного предназначения.

Другое направление – развитие промышленности. Производственные площадки можно использовать в качестве цехов для любого промышленного предприятия.

Идей много. Но ясно одно: назрела необходимость уже в ближайшее время разработать комплексный план развития посёлка Жезкент в его новых реалиях. А для этого нужно привлекать инвесторов с их интересными и перспективными проектами.

Екатерина Гуляева

Бородулихинский район