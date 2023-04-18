Готовимся к посевной

На посевную в ВКО выделено 20 тысяч тонн удешевлённого дизтоплива.

По информации специалистов сельскохозяйственной отрасли, в этом году по региону посевная площадь составляет 653 тысячи га. Из них под посев зерновых и зернобобовых культур предназначено 285 тыс. га (44%), масличных культур – 214 тыс. га (33%), кормовых – 135 тыс. га (21%), картофеля, овощей, бахчи – 19 тыс. га (2%).

Также, по данным областного акимата, на сегодняшний день к весенне-полевым работам техника готова на 98%. К непосредственному их началу готовность составит 100%, говорится в информации, полученной от учреждения.

Важно отметить, для проведения весенне-полевых работ на область выделено 20 тысяч тонн удешевлённого дизельного топлива с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода по отпускной цене 222 тыс. тенге (186,0 тенге/литр). Оплата и отгрузка проводится согласно графику распределения.

Наряду с этим, для повышения плодородия почвы запланировано внесение 25 тыс. тонн минеральных удобрений, на сегодняшний день внесена оплата за 17,5 тыс. тонн. Обеспеченность семенным материалом по зерновым и масличным культурам составляет 100%.

Для успешного проведения весенне-полевых работ предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий в размере более четырёх млрд тенге, в том числе на поддержку семеноводства – 1 120,9 млн тенге; на удешевление стоимости минеральных удобрений – 1 617,5 млн тенге; на удешевление стоимости пестицидов – 1 301,4 млн тенге; на субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды – 49,3 млн тенге.

Добавим, в текущем году для сельхозформирований области ВКФ АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выдать восемь млрд тенге кредитных средств, в том числе на проведение весенне-полевых работ по программе «Кең дала» – один млрд тенге.

В областном акимате подчеркнули, работы по обеспечению горюче-смазочными материалами и проведению весенне-полевых работ находятся на постоянном контроле.

Меруерт Бахтиярова