Готовь уголь летом

В Управлении строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области сообщили, что на данный момент на ж/д тупиках региона имеется 4 965 тонн угля. В целях недопущения ажиотажа в пиковый период (август, сентябрь, октябрь) населению региона рекомендуют заблаговременно произвести закуп угля на предстоящий отопительный сезон.

По информации УСЭиЖКХ ВКО, годовая потребность угля для населения области составляет 447,5 тыс. тонн.

— В настоящее время коммунально-бытовой уголь в области реализуется следующими региональными операторами: в г. Усть-Каменогорске стоимость социального угля – 13500 тенге за тонну. В ТОО «Сейком» (г. Усть-Каменогорск, р-н Защита, ул. Делегатская, 36а), ТОО «Топливная компания терминал» (г. Усть-Каменогорск, р-н Левый берег, ул. Базовая, 5/2) топливо отпускается по цене 14000 тенге, а в ТОО «Антрацит» (г. Усть-Каменогорск, ст. Защита (калиброванный уголь) по 19000 тенге, – добавили в ведомстве.

Кроме того, в Риддере ТОО «Перама» (г.Риддер, ул.Победы, 5) уголь продают по стоимости 19 800 тенге, в районе Алтай ТОО «Зырян ТЭК» (с.Зубовка, ул.С.Лазо, 1А), по цене 14700 тенге, в городе Серебрянске ИП «Амангельды транс» (ул. Некрасова, 73), по цене 19000 тенге и в ИП «Чуприков Н.В.» по стоимости 21000 тенге. В Глубоковском районе уголь реализуется по цене 14 200 тенге (ТОО «Шемонаиха отыны» с.Предгорное), а в Шемонаихинском районе – по 14450 тенге («Шемонаиха отыны» г.Шемонаиха, ул. Строительная 1/1).