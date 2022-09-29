Готовь сани летом

В департаменте по ЧС объявили о начале подготовки к паводкам. Всего по региону более 70 населённых пунктов ежегодно рискуют быть подтопленными.

На сегодняшний день для предупреждения подтоплений разработана специальная Дорожная карта и целый перечень превентивных мер. Реализация проектов Дорожной карты активно проходит в трёх районах области и областном центре.

Вероятность подтопления некоторых населённых пунктов в регионе в период паводка возникает каждую весну. А это значит, что сотрудники ДЧС ВКО традиционно приступают к проведению сезонных подготовительных работ, необходимых для того, чтобы уберечь жителей от большой воды.

– Основной причиной подтопления в регионе весной становится резкий приток талых и дождевых вод с полей, – пояснили специалисты ДЧС. – Снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации можно только за счёт своевременных противопаводковых мероприятий, которые также отражены в Дорожной карте. В прошлом году из 21 пункта, запланированного на ближайшие три года, семь выполнили в полном объёме. На данный момент работы ведутся в Катон-Карагайском, Тарбагатайском районах и в районе Алтай.

Противопаводковые меры принимают и в областном центре. По информации ДЧС, уже сегодня в Усть-Каменогорске выполнили обустройство арычной системы с укладкой бетонных лотков по улице Сейфуллина в селе Ахмирово. А также осуществили реконструкцию арычной системы с частичной укладкой бетонных лотков протяжённостью 600 метров в посёлке Шмелёв Лог. Кроме того, в Риддере организовали дноуглубительные и берегоукрепительные работы на реке Чесноковка, углубление и очистку арыков по улицам Тишинская, Семипалатинская и в жилом районе «Ботаника».

В департаменте подчеркнули, в области ведётся постоянный мониторинг территорий, подверженных подтоплениям. Совместно с представителями местных исполнительных органов, балансодержателями проходят неоднократные обследования паводкоопасных участков.

– В целом по области комплекс превентивных мероприятий позволил повысить уровень защищённости потенциально опасных участков, – отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев. – При этом количество населённых пунктов, где угроза снята, достигло 15, минимизирована – для 44.

Тем не менее, в регионе 71 населённый пункт по-прежнему остаётся подверженным негативным последствиям паводков.

В ДЧС напомнили жителям частного сектора, что необходимо до наступления зимнего периода провести очистку и осмотр арыков, расположенных на частных территориях, а также на прилегающих к домам участках. Обязательно организовать беспрепятственный пропуск талых вод по арычным сетям и не допускать их засорения мусором.

Позаботиться о дополнительных мерах в паводкоопасный сезон призвал Премьер-министр РК Алихан Смаилов. На совещании по вопросам реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий Премьер-министр поручил обеспечить своевременный перевод земель под водоохранные полосы для исключения их выдачи под строительство зданий. Кроме того, Алихан Смаилов распорядился разработать детальные прогнозы возможной ситуации с паводками, а также пересмотреть нормы пропускной способности систем ливневой канализации в соответствующих строительных правилах.

– Для обеспечения готовности к паводку следующей весной уже сейчас необходимо проводить работы, не требующие больших финансовых затрат, – подчеркнул Премьер-министр. – Это очистка русел рек, арыков и каналов, дренажных систем, возведение защитных дамб и подготовка гидротехнических сооружений. В целом акимы регионов должны держать вопросы снижения негативных последствий от паводков на личном контроле.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО