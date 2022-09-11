Готов поделиться знаниями

В течение года студенты Восточно-Казахстанского университета будут изучать с носителем языка корейский язык и литературу.

В регион прибыл выпускник Университета Кёнгхи со степенью магистра Ким Гинам. Он будет обучать корейскому языку студентов третьего и четвёртого курсов ВКУ имени Сарсена Аманжолова. Также, чтобы молодые восточноказахстанцы могли глубже погрузиться в корейскую культуру и расширить свой кругозор, преподаватель из Южной Кореи познакомит их с корейской литературой, языком жестов и этикетом.

Это стало возможным в результате конкурсного отбора Национального института развития международного образования в Республике Корея.

– Я преподаю корейский язык на протяжении десяти лет. Работал несколько лет в Нур-Султане. Моя первоочередная цель – поделиться знаниями со студентами, обучить их чему-то новому. Также мне нравится Усть-Каменогорск. Считаю, что мой выбор в пользу этого города был сделан не зря. Мне предстоит работа со студентами старших курсов. Думаю, общаться с ними будет легко, – поделился Ким Гинам.

В планах преподавателя организовать курсы корейского языка для всех желающих.

– Господин Ким Гинам в течение года будет обучать наших студентов. Нам интересны корейский язык и культура Южной Кореи, в том числе технологии и инновации, наука. Поэтому наши студенты в рамках академической мобильности уже обучаются в университете Кенсан. Помимо этого, в рамках международного сотрудничества подписаны договоры с Пусанским национальным университетом, Католическим университетом Тэгу и университетом Чжуньсан, – отметил ректор университета Мухтар Толеген. – Наше партнёрство охватывает академическую, научную и культурную сферы. В дальнейшем оно будет только крепнуть. Мы – за развитие международных отношений!

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова