Госзакупки без тяжб

Как избежать излишних судебных тяжб в сфере госзакупок?

Об этом шла речь на встрече председателя Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области (СМЭС ВКО) Ернара Ерболатова с заказчиками государственных закупок из числа представителей государственных органов и квазигосударственного сектора.

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, в работе круглого стола также приняли участие сотрудники областных управлений строительства, здравоохранения, образования, ТОО «Өскемен тазалық». То есть все, кто участвует в процессе государственных закупок, объявляя конкурсы на приобретение товаров и услуг среди предпринимателей.

По словам Ернара Ерболатова, анализ судебных дел, рассматриваемых на заседаниях СМЭС ВКО, показал – основную часть составляют дела, связанные с признанием подрядчиков недобросовестными поставщиками, взысканием неустойки, внесением различных изменений и корректировок в условия договоров и многое другое.

Иными словами, простейшие вопросы по поставкам товаров и оказанию услуг, которые можно решить при помощи медиативных переговоров, предпочитают решать именно в областном экономическом суде. Причём, многие дела дублируют друг друга, относятся к одному и тому же поставщику, различаясь только датой.

– Зачем в отношении простых дел при схожих обстоятельствах предъявлять 20-30 исков? Гражданский процессуальный кодекс позволяет такие дела объединить в одно производство… Полтора месяца назад у судей в производстве было 1100 дел, из них 650 – по госзакупкам. Представляете, какая нагрузка?! Простые, классические дела, одни и те же ответчики, просто в разные периоды, – подчеркнул Ернар Ерболатов.

Вызвали сомнения председателя СМЭС ВКО и и такие факты, как ожидание заказчиков товаров и услуг от конкретного поставщика, который тянет с выполнением условий договора свыше 30 оговорённых законом дней. При этом никаких мер, тем более штрафных санкций, к нему не предъявляется.

– Возникает вопрос: почему? Либо это коррупционная составляющая, либо это какое-то особое отношение к поставщику. В первую очередь, есть договор, есть прописанная обязанность по нему и принятое обязательство поставить товар в установленный срок. Не поставил товар – следует расторгнуть договор, предъявить иск о признании его недобросовестным поставщиком и взыскать неустойку. Эту норму надо соблюдать безукоризненно – это закон! – подчеркнул Ернар Ерболатов.

Чтобы получить неустойку, не нужно в очередной раз обращаться в суд. Для этого достаточно внести на портале госзакупок данные о количестве дней просрочки, и неустойку автоматически рассчитают и взыщут.

Есть ещё одна категория дел, которых вообще быть в экономическом суде не должно. Это иски о признании подрядной организации недобросовестным поставщиком, подаваемые заказчиками госзакупок на организации, которые хотя и допустили просрочку, но при этом всю сумму неустойки заплатили сполна, доставив и необходимый товар. То есть ущерба государственным органам нанесено не было.

По словам Ернара Ерболатова, в статье 12 Закона РК «О государственных закупках» такие ситуации отмечены как «исключительные случаи», при которых нет необходимости подавать в суд на поставщиков. Однако судебная машина работает, рассматривая десятки и сотни таких исков, решения по которым заведомо очевидны.

– Не надо загонять поставщика в орбиту судебных тяжб. Только за последние полтора месяца у нас принято 250 дел по госзакупкам в упрощённом порядке, – сообщил председатель Специализированного межрайонного экономического суда ВКО.

Есть претензии к заказчикам государственных закупок и со стороны поставщиков. Как отметила представитель бизнес-омбудсмена по ВКО, заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева, в 2022 году в Палату поступило 19 обращений от субъектов бизнеса. Все они указывают на нарушение их прав при проведении конкурсов закупок. По каждому случаю проводилось отдельное разбирательство, в результате положительно решено семь обращений, два – частично, ещё по двум обращениям предпринимателей были даны разъяснения, пять – в настоящее время находятся в работе, три – перенаправлены в другие региональные филиалы НПП «Атамекен» по месту нахождения заказчиков.

Чаще всего предприниматели предъявляют претензии поставщикам, которые задерживают оплату за поставленные товары и услуги. Как отметила Алия Мукашева, в целом, правовому блоку Палаты предпринимателей ВКО в текущем году удалось добиться оплаты по договорам госзакупок на сумму 44,5 млн тенге.

– Мы хотели бы призвать предпринимателей, участвующих в закупках, внимательно изучить законодательство, в него были внесены изменения, и соблюдать все условия договоров с заказчиками. Своевременно вносить обеспечение по договору, поставлять свой товар или услуги в оговорённые сроки. Если происходит вынужденная задержка – настаивать на заключении мирового соглашения, не доводя дело до суда. За бесплатными услугами медиации можно обращаться и к нам – мы постараемся оказать максимальное содействие в решении спора, – подытожила Алия Мукашева.

Екатерина Гуляева