Госуслуги: быстро, удобно, просто

В этом году жители Восточного Казахстана большей частью получали государственные услуги в дистанционном формате. Безусловно, причиной тому послужила пандемия коронавируса.

Об итогах работы Восточно-Казахстанского филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» рассказал директор ведомства Азамат Есембулов.

По его словам, в этом году свыше 85 процентов государственных услуг переведены в электронный формат, упрощена процедура их получения. Расширена зона обслуживания фронт-офисов, возрос спрос на портал электронного правительства.

Как отметил Азамат Есембулов, в 2020 году жители области получили более 620 тысяч электронных госуслуг не выходя из дома. С апреля, в соответствии с введённым в стране режимом ЧС, была приостановлена работа ЦОНов. Но на портале электронного правительства eGov.kz добавили услугу «виртуальный ассистент» с call-центрами 1414. У специалистов появилась возможность прикрепить мобильный телефон услугополучателя к специальной базе, консультировать граждан посредством видеозвонков.

На портале введена новая услуга для автовладельцев. Теперь через eGov.kz можно оформить доставку государственных регистрационных номерных знаков и свидетельств о регистрации транспортных средств на дом.

– Если раньше для оформления авто нужно было как минимум дважды посетить спецЦОН, то сегодня оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто и даже оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн. Это значительно экономит время, – сообщил Азамат Есембулов.

Чтобы оформить доставку, необходимо на портале электронного правительства в подразделе «Автомобильный транспорт» раздела «Транспорт и коммуникации» выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться и заказать её. Также нужно заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование спецЦОНа и подробный адрес. Затем следует оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового SMS-пароля. Срок оказания услуги составляет один рабочий день.

В целом по линии специализированного отдела по обслуживанию населения в текущем году оказано почти 200 тысяч государственных услуг, в том числе 131 тысяча услуг по регистрации транспорта, 62 тысячи госуслуг по выдаче водительских удостоверений.

При этом автовладельцы области получили более 45 тысяч госуслуг самостоятельно. Из них около 23 тысяч граждан перерегистрировали транспортное средство и более 22 тысяч заменили водительские права онлайн. В прошлом году жителями ВКО через портал eGov.kz было переоформлено 1566 авто и получено три тысячи водительских удостоверений.

По линии земельного кадастра за этот год оказано свыше 35 тысяч государственных услуг, из них большая часть предоставлялась исключительно в бумажном варианте и только при личном посещении услугополучателем фронт-офисовфилиала.

Кроме того, в сфере земельных отношений Госкорпорация пересмотрела и минимизировала сроки оказания самых востребованных услуг.

– Если раньше срок согласования проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК составлял 15 календарных дней, то сейчас он сократился до семи рабочих дней. Срок изготовления идентификационного документа сократился с шести до четырёх рабочих дней. Сроки предоставления сведений из государственного земельного кадастра сократились с трёх рабочих дней до 15 минут. Для максимальной прозрачности, недопущения коррупционных составляющих, а также для удобства граждан и юридических лиц ведётся работа по переводу государственных услуг в цифровой формат, – сообщил заместитель директора областного филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по линии земельного кадастра Дмитрий Галанин.

В социальной сфере оказания государственных услуг внедряется проактивный формат. Таким способом теперь назначаются социальные выплаты по потере кормильца, по потере трудоспособности, потере работы, по инвалидности, пособия на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком до одного года, многодетным матерям, получившим награды «Алтын алқа», «Күміс алқа». За этот год было оказано свыше девяти тысяч проактивных услуг.

Дарья Антон