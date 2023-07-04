Государственная поддержка: ответ на социальные риски

В рамках рабочей поездки Восточно-Казахстанскую область посетил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

В ходе поездки Акмади Сарбасов посетил социальные учреждения и предприятия, где прошли его встречи с населением. Главной темой бесед стало разъяснение нововведений в социально-трудовой сфере, которые начали действовать с 1 июля 2023 года – после вступления в силу Социального кодекса РК.

Первым объектом посещения Акмади Сарбасова стало специализированное коррекционное учреждение «Страна чудес». Здесь размещается детский сад для детей с особыми образовательными постребностями в возрасте от трёх лет, а также начальная школа для ребят до десяти лет, у которых наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы, нарушения поведения и расстройства аутистического спектра.

Кроме того, первый вице-министр труда и соцзащиты посетил ТОО «Горно-металлургический сервис ALTAI», где обсудил с работниками вопросы трудовой сферы, в том числе адаптацию отечественного рынка труда к современным реалиям и потребностям.

– Сейчас в активную фазу вступило развитие Национальной системы квалификаций. Сенат одобрил Закон «О профессиональных квалификациях», который усилит взаимосвязь между рынком труда и системой подготовки кадров путём выработки стандартов, оценки и признания профессиональных квалификаций, приобретённых в течение жизни со стороны работодателей. Это позволит как молодёжи, так и профессионалам быстро адаптироваться к изменениям на рынке труда и простимулирует освоение новых навыков и компетенций, – рассказал Акмади Сарбасов.

Он отметил, что отныне одной из важнейших частей Социального кодекса РК стало признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования. Также законом предусматривается формирование перечня дополнительных профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций.

– Закон предусматривает ряд мер по стимулированию работников и работодателей для вхождения в систему признания профквалификаций, таких, как внедрение различных гарантий и льгот для работников или ваучерно-модульной системы признания квалификаций, – сказал первый вице-министр.

Кроме того, Акмади Сарбасов рассказал об основных новеллах Социального кодекса, предусматривающих проактивное назначение мер социальной поддержки населения, новые подходы в оказании государственной поддержки гражданам, трансформацию системы социального обслуживания, новые подходы в сфере обеспечения занятости, развитие систем социального страхования и пенсионного обеспечения.

– В начале года изменены параметры расчёта размеров базовой и трудовой пенсий. В результате применения механизма дифференциации, размер минимальной базовой пенсии вырос до 21%. Это была социальная поддержка тех, у кого низкие пенсии. Для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года будут уплачиваться дополнительные пенсионные взносы со стороны работодателей, – сообщил он.

О выплатах, пособиях…

Также на площадке Региональной службы коммуникаций ВКО Акмади Сарбасов провёл специальный брифинг, на котором подробно остановился на вопросах новшеств, закреплённых в Социальном кодексе РК.

По словам первого вице-министра труда, с момента его вступления в законную силу только в Восточно-Казахстанской области всеми мерами социальной поддержки и защиты будет охвачено около 350 тыс. граждан.

– Ключевые направления Социального кодекса – это поддержка граждан нашей страны с учётом социальных рисков, которые возникают на жизненном пути человека от рождения до престарелого возраста, – отметил Акмади Сарбасов.

Он напомнил, что ещё до вступления в законную силу Социального кодекса в Казахстане начата работа по активизации мер социальной поддержки разных категорий граждан. Так, например, с 1 января 2023 года был продлён срок выплаты социального пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.

Кроме того, большая работа проводится по поддержке малообеспеченных граждан, для чего в проактивный формат была переведена услуга оказания мер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и семьям. Также с 1 января 2023 года была монетизирована помощь детям из малообеспеченных семей.

С сентября 2022 года в Казахстане в пилотном режиме был запущен проект «Цифровая карта семьи». Это инструмент, направленный на выявление не только социальных рисков, угрожающих семье, попавшей в сложную жизненную ситуацию, но и мер социальной поддержки в проактивном формате, которая поможет выйти из сложившихся неприятных условий без особых потерь.

По словам первого вице-министра труда, за неполный год действия проекта «Цифровая карта семьи» органы социальной защиты населения отправили свыше 800 тысяч SMS-уведомлений гражданам и целым семьям по выплатам и пособиям, которые им положены от государства.

– Наша задача, чтобы граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию или имеющие определённые социальные риски, могли вовремя получить все положенные им меры социальной поддержки, – подчеркнул Акмади Сарбасов.

При этом речь идёт не только о выплатах и пособиях, которые осуществляются за счёт республиканского бюджета, но поддержке на местном уровне: например, оказание специальных социальных услуг различным категориям социально уязвимых слоёв населения, меры содействия в трудоустройстве, риски потери работы и многое другое.

Кстати, по словам Акмади Сарбасова, уже в текущем году органы социальной защиты населения в республике охватят всеми мерами содействия трудоустройства около 1 млн казахстанцев. В ВКО, по оценке первого вице-министра, несмотря на риски и вызовы регионального рынка труда, ведётся работа по трудоустройству лиц с инвалидностью и молодёжи, в том числе категории NEET. То есть граждан, которым требуется адресная помощь.

…и пенсиях

В ходе брифинга Акмади Сарбасов подробно рассказал о реформах в пенсионной системе. Так, на текущий момент в ней участвуют три категории граждан. В первую очередь, казахстанцы, вышедшие на пенсию, имея за плечами солидный трудовой стаж, накопленный до 1998 года. Они получают пенсию по солидарной системе за счёт государства, в полном соответствии с накопленным трудовым стажем.

Более сложная система выплат пенсионного пособия у тех пенсионеров, которые имеют незначительный стаж работы до 1998 года, их основной трудовой стаж приходится на последующий период. Это так называемая категория граждан переходного периода. Они получают базовую пенсию и выплаты из собственных накоплений в пенсионном фонде.

– Государство предпринимает меры, чтобы базовая пенсия постепенно выросла до 70, а максимальная – до 120% от прожиточного минимума. Что касается накопительного компонента, то тут многое связано с доходами самих граждан. И потому поставлен вопрос об участии в накоплении пенсии со стороны работодателей. Уже с 2024 года начнётся поэтапный процесс перечисления обязательных пенсионных взносов работодателем в пенсионный фонд. Сначала это будет 1,5% от заработной платы, а через пять лет их размер достигнет 5%. Сами работники будут продолжать отчислять в пенсионный фонд 10% от своего заработка для накопления средств на достойную старость, – пояснил спикер.

Екатерина Гуляева