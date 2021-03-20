Гостинцы с берегов Алаколя

Молочная продукция ТОО «Арыстанбек-Уржар» из села Урджар имеет свой особенный вкус и круг постоянных покупателей. Причём не только в своём районе, но и за его пределами. Время от времени отведать её могут жители областного центра на выставке товаров сельского хозяйства или ярмарке.

Вместе с ней фермеры Урджарского района на этот раз привезли в областной центр мясо разных сортов. Это конина, говядина, баранина. Как рассказал заместитель акима района Дидар Хамитов, в ярмарке приняли участие представители всех сельских округов с побережья пёстрого озера.

– Наши фермеры и крестьяне проделали большой путь, чтобы доставить продукцию сельского хозяйства на ярмарку, – говорит заместитель акима района. – Свежие натуральные продукты предлагаются, как обычно, по ценам ниже среднерыночных, чтобы горожане могли по возможности сделать припасы на предстоящую неделю.

Молочным изобилием в Восточном Казахстане едва ли кого удивишь. Не может привести нас в замешательство даже самый широкий и богатый ассортимент продукции. У каждого района между тем имеется своя изюминка или вишенка на торте, как принято сейчас говорить в обиходе.

В разных уголках области произрастает свой набор трав, влияющий на вкусовые качества молока и мяса. В итоге и возникают специфические особенности их вкуса, которые могут легко уловить и оценить местные жители или гости. Урджарский район не может пожаловаться на дефицит внимания со стороны туристов. А встречать их надлежит по полной программе, щедрым столом с изысканными блюдами национальной кухни. От кулинарных и гастрономических пристрастий приезжего люда и талантов, мастерства встречающих зависит многое. Путь к сердцу лежит через

дастархан.

К УСЛУГАМ ТУРИСТОВ

В последние годы неузнаваемо изменились облик и инфраструктура на побережье уникального озера Алаколь. Руководство области и района уделяет внимание развитию туристического кластера, превращению акватории в центр притяжения для гостей из различных стран мира. Причём подобная трансформация не может оставаться для окружающих незамеченной, настолько она впечатляюща. В 2021 году планируется начало реконструкции аэропорта в селе Урджар для приёма воздушных судов любого класса. В будущем, при большом потоке гостей и туристов одним из востребованных брендов региона будут органические, экологически чистые продукты питания. Чем же могут радовать своих гостей труженики сельского хозяйства самого отдалённого южного района?

Ответ на такой простой и одновременно сложный вопрос можно получить на сельскохозяйственной ярмарке. Там обычно сельчане показывают свой товар лицом. И вообще, как создаются бренды на рынке продуктов? В тесных отношениях между производством, продавцом и покупателем нужна такая важная вещь, как постоянство. Не должна продукция по возможности исчезать из виду. Быть всегда под рукой, в яркой и удобной упаковке, отменного качества, обязательно в потребном количестве и объёмах. Репутация торговой марки зарабатывается годами. Совсем как у людей. Сначала долго человек работает на авторитет, а потом его реноме усердно трудится на своего хозяина.

МОЛОЧНАЯ МАРКА

Продукцию урджарских молочников несколько лет назад мы встречали на солидной выставке, развёрнутой в фойе нового здания областного драматического театра в Усть-Каменогорске. Так уж совпало, что он находится напротив фермерского магазина «Фреш-Маркет», рядом с которым по субботам проходят ярмарки районов ВКО.

Весь молочный ассортимент представила заместитель директора ТОО «Арыстанбек-Уржар» Айсулу Акпекова. С тех пор прошло определённое время, но она по-прежнему занята однажды выбранным делом, продвигает свой товар. На ярмарке предлагала различную продукцию, помогает отцу, возглавляющему молочное предприятие.

– Мы не должны останавливаться на полпути, работы всегда много, планов хороших тоже немало, потому стараемся каждую возможность использовать в полной мере, – говорит Айсулу Акпекова. – Вместе прилагаем все усилия, чтобы нашу продукцию узнало больше людей. Это молоко, сметана, масло, айран, иримшик, курт и т.д.

По ёе словам, прежде с целью развития молочного животноводства хозяйством было закуплено необходимое поголовье в Алтайском крае Российской Федерации. Далее приобретено и установлено оборудование по переработке сырья, выпуску товарной продукции различных видов. Для отдалённого Урджарского района наличие своего такого производства является благом. Чем завозить «молочку» издалека, лучше производить на месте из натурального местного сырья. Насыщать внутренний рынок, снабжать многие бюджетные организации, социальные учреждения. По мере сил закрывать имеющийся спрос на продукцию.

МЯСНОЙ ВЕКТОР

Вполне характерно, что для создания дойного стада урджарцы воспользовались предложением российских партнёров по закупке животных молочной породы. Это несмотря на большие расстояния и другие сложности. Значит, дело стоит того, есть выгода и явные перспективы. То же самое касается мясного животноводства. В районе по примеру коллег многие закупают крупнорогатый скот уже мясного направления, разводят его, ставят на откорм. Выбирают племенных животных зарубежной селекции. В конечном счёте, мясо поступает в продажу на рынки, а в перспективе ожидаются поставки продукции на экспорт.

Журналистам «Рудного Алтая» приходилось бывать в известных крестьянских хозяйствах. В частности, в ТОО «Алгабас», которым уже многие годы успешно руководит опытный и прогрессивный предприниматель Маулетбек Калиев. Коллектив занимается разведением племенного крупного рогатого скота зарубежных и отечественных пород. Применяет в работе богатый опыт предков и современные технологии содержания и увеличения общего поголовья.

Ещё одним из объектов посещения представителей СМИ являлось ТОО «Юбилейное» во главе с Мамырбеком Карашевым из села Колденен. Коллектив известен своим активным участием в общественной жизни, вниманием к решению социальных вопросов, проблем населения.

Как рассказал заместитель акима Урджарского района Дидар Хамитов, для развития животноводства нужна прочная кормовая база. В связи с чем в последние годы взят курс на производство кормовых, технических культур, фуража. В частности, аграрии занялись выращиванием «царицы полей» – кукурузы. Она необходима для собственных нужд и для поставок на внешний рынок.

ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ

Общеизвестно, что Урджарский район с давних пор считается прародиной знаменитого казахстанского сорта ароматных и вкусных яблок. Только один такой знаковый факт способен застолбить место в скрижалях истории для райского места и его богатого талантами населения. Редко в каком районе области есть подобная урджарской Аллея Славы земляков, удостоенных в разное время высших званий Героев войны и труда. Там установлены посвящённые им скульптуры с указанием всех приличествующих регалий. Труд полеводов, животноводов, представителей и других профессий всегда в почёте, ведь на них держится земля. Действует прекрасный историко-краеведческий музей, где есть множество экспонатов об истории и культуре района.

В спортивную летопись района, области и страны немало славных страниц вписали спортсмены, в том числе знаменитые борцы самых разных стилей. Урджар славится самобытной борцовской школой, подарившей спортивному миру великих атлетов, прославивших страну.

Весна в здешние места приходит намного раньше, чем в Семей или Усть-Каменогорск. Природно-климатические условия благоприятны для полеводства, садоводства. Есть традиции и практика возделывания овощных, бахчевых, ягодных культур. В весеннюю пору дружное цветение на фруктовых плантациях превращает округу в белоснежную кипень, наполняет воздух стойким и терпким ароматом. Надо ли говорить, что сам Всевышний велел заниматься урджарцам пчеловодством. Они используют комфортные для древнего промысла условия сполна. Насколько высоко ценится местный мёд на зарубежном рынке, мы убедились в своё время в ходе поездки в соседнюю страну и участия в масштабной ярмарке продукции сельского хозяйства ВКО в Чугучаке.

По географическому местоположению Урджарский район находится в непосредственной близости с соседней Поднебесной страной. Здесь невольно напрашивается аналогия с Зайсанским районом. Такое же бурное развитие строительства, применение современных стройматериалов, новых технологий возведения и отделки разных зданий.

Более продвинутая сфера торговли и различных услуг, а также высокая деловая активность, предприимчивость у местных жителей. Транзитная роль Урджарского района в прежние годы, до ввода известных ограничений в связи с карантином, оказывала заметное влияние на его развитие. Есть надежда и уверенность, что в будущем всё выйдет на новый уровень, получит импульс для движения вперёд.

Меир Токобаев

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