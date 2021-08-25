Гостевые домики под названием «аил»

Жильё, крыша над головой, место для ночлега или временного проживания для гостей и туристов могут на сегодняшний день быть вполне оригинальными и довольно практичными. Между тем жизнь в который раз подтверждает вечную истину, что всё новое на самом деле является очень хорошо забытым старым.

Тот самый случай, когда своеобразный ренессанс, как следовало бы того ожидать, оборачивается несомненной пользой в самом широком смысле. В нынешнем сезоне для многочисленных гостей и туристов в Катон-Карагайском районе подготовили необычный сюрприз. Принимали их не только в традиционных гостиницах, жилых домах или туристических кемпингах, палатках, но и в оригинальных гостевых домиках. Они были прежде известны как аилы – деревянные строения, которые исторически встречались во дворах многих жилых домов в деревнях и сёлах Алтая.

Вообще, это неотъемлемый элемент культуры края и деревянного зодчества, привычного для местных людей, знающих цену подобным постройкам и толк в плотницком деле. Стараниями местных мастеров такой промысел стал вровень с высоким искусством обработки дерева, а также изготовления из него предметов домашнего обихода. Многие сельские жители старшего поколения прекрасно помнят, что подобные домики, срубленные из стандартных брёвен, имели высокую четырёхскатную крышу из тёса. Так называются тонкие доски, используемые для возведения надёжной кровли. По своей форме такой домик – о четырёх прямых углах, купол его, напоминающий конус, вызывает различные аналогии. Можно его сравнивать с известной всем юртой, жилым бревенчатым домом, а при более богатом воображении – с головным убором в виде четырёхугольной тюбетейки. Так или иначе, привычное взору и близкое сердцу строение.

Теперь о непосредственном функционале подобных деревянных домиков. В сёлах Катон-Карагайского района они обычно использовались как летняя кухня для приготовления пищи. В обязательном порядке имелась металлическая тренога с крюком, чтобы подвешивать чайник или котёл на прочной дужке. Другая конструкция треноги предполагала установку её на земле, чтобы сверху ставить массивный казан и разводить огонь.

Очевидно, что очаг занимает главенствующее место в этом домике. Будет ли он сооружён в традиционном виде из камней или в форме обычной «буржуйки», но отвод дыма предусматривается в обязательном порядке. В книгах об истории Восточного Казахстана, жизни и быте, культуре местного населения имеется много любопытных сведений, отражающих его колорит, экзотику. В дополнительном домике во дворе наши древние и не столь давние предки делали массу полезных и нужных дел. В их числе приготовление еды, копчение или сушка мяса, рыбы, производство и хранение молочных продуктов, варка и сушка курта, иримшика, которые не выходят из сельской «моды», имеют спрос в торговле.

В жару под деревянной крышей, в бревенчатых стенах очень прохладно, в ненастную погоду сравнительно тепло. Хозяева нередко ставили кровати для дневного отдыха или лежанки для ночлега, поскольку для летнего сна особенная аура и другой воздух, чем в жилом доме, лучше всего. Не удивительно, что при создании дополнительных условий в летних домиках можно принимать гостей или туристов. И эта идея нашла своё воплощение в селе Катон-Карагай, где местные предприниматели организовали пилотный проект. Наверное, в самом деле, со стороны всегда виднее. Столь необычный опыт сразу привлёк внимание главы региона Даниала Ахметова, увидевшего в инициативе сельчан рациональное зерно. По его мнению, в подобные гостевые домики вовсе не нужно вкладывать миллионы. При минимуме денежных затрат в сельских условиях можно создавать и предлагать гостям экзотический, востребованный туристический продукт.

При отсутствии или дефиците круглого леса вполне можно заменить его деревянным брусом, а пиломатериал – другим, не менее удобным кровельным материалом. Благо, что выбор на сегодняшний день имеется большой. Более того, аким области сделал акцент на возможности наладить серийное производство по типовым проектам. С руководителями профильных управлений и ведомств, а также акиматом района проведено специальное совещание, на котором глава региона дал конкретные поручения. С выездом на место изучен полезный опыт, разрабатываются конкретные меры поддержки инициативных сельчан. Всё это должно стать стимулом развития сельского туризма.

Таир Сапаргалиев

Фото Тимура Смагулова

Катон-Карагайский район