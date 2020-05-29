Гостеприимный Восток

В областном центре состоялась онлайн-встреча с выпускниками Алматинской области.

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева провел онлайн-встречу с выпускниками школ Алакольского района Алматинской области.

В ходе эфира были обсуждены возможности программы «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» – «Серпін-2050». В рамках этой программы предоставляются бесплатное обучение, стипендия, оплачиваемый проезд, обеспечение местами в общежитии, трудоустройство и другие возможности.

В мероприятии приняли участие специалисты отдела образования Алакольского района, директора средних школ. Со стороны ВКО – руководитель отдела мобильности и трудовых ресурсов центра занятости акимата Усть-Каменогорска Жазира Калкажанова, проректор по учебной и методической работе ВКГТУ им. Д. Серикбаева Жадыра Конурбаева, а также деканы факультетов университета.

– ВКГТУ им. Д. Серикбаева является активным участником этой программы, – сообщила Жадыра Конурбаева. – Всего из южных регионов с начала запуска программы «Серпін-2050» в наш вуз поступило около 500 студентов. Первые выпускники успешно завершили обучение, и многие из них остались в Восточно-Казахстанской области, устроились на работу, получили жилье.

По словам Жазиры Калкажановой, для поступающих на обучение по программе «Серпін-2050» предусмотрено множество льгот. К примеру, ребятам, приехавшим из южных регионов страны, выплачивается подъемное пособие в размере 54 тысяч тенге.

В ходе эфира выпускники получили возможность задать свои вопросы непосредственно деканам факультета ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Многие из них интересовались количеством грантов, баллами для прохождения на бесплатное обучение и другими важными темами. Полная версия онлайн-встречи размещена на YouTube-канале университета.

Юрий Пааль