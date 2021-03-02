Гостеприимная земля Казахстана 

Вчера казахстанцы отметили День благодарности. Напомним, праздник был учреждён по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В этот день народ многонационального Казахстана благодарит друг друга за доброту и гостеприимство в годы депортации.

Не остался в стороне и Дом дружбы Семея. В течение недели представители шести этнокультурных центров проводили встречи с интересными людьми и делились историей и культурой своего народа. В День благодарности в одном из залов Дома дружбы также прошло праздничное мероприятие. Представители городских национальных культурных центров организовали небольшой челлендж, произнеся слова благодарности на разных

языках.

– В 2016 году был учреждён новый праздник – День благодарности. Это дань благодарности всему казахскому народу за то, что в далёкие годы репрессий и депортаций местные жители предоставили нуждающимся кров, пищу и поддержку. На землю Казахстана в те годы были депортированы свыше

6 млн человек, и она с радостью приняла этих людей. За это отдаём дань уважения всему народу. Мы должны благодарить друг друга не только сегодня, но и в любой другой день. В советское время была актуальна песня «Украина – Казахстан», где воспевалась дружба, которую мы должны ценить и поддерживать на протяжении всей жизни, – говорит руководитель украинского центра «Мрiя»

Татьяна Вагнер.

На встрече также рассказали о том, как депортированные попали в Казахстан и как нелегко приходилось им в первое время. Историей своих родителей, которые были депортированы в страну много лет назад, поделилась председатель немецкого общественного движения «Возрождение» Лилия Гончарук.

– Вы спросите, откуда в Казахстане взялись немцы? Основная масса прибыла в связи с печальным Указом 1941 года. Эти люди прибыли сюда не по своей воле. Первые дни здесь для них были самыми трудными, но коренное население, местные жители отнеслись к переселенцам с теплом и заботой. Мне об этом рассказывали родители. У меня папа с Кавказа, а мама из села под Волгоградом, здесь они создали семью, родилась я, – поделилась Лилия Гончарук. – Моих родителей вместе со всеми тогда высадили в степи. Но местное население очень доброе, казахский народ освобождал даже свои землянки. Мама и папа попали в Урджарский район, на хутор имени Кирова. В нём работали немцы, русские, казахи, татары и люди других национальностей. То, что испытали наши родители, – тяготы, изнуряющий труд. Но, как вспоминал мой отец, нашим немцам в Казахстане было намного легче, чем в Сибири. Здесь к ним отнеслись человечно. И мы это будем помнить всю жизнь, передадим своим детям.

В завершение встречи собравшиеся вновь поблагодарили друг друга за тёплое отношение и отметили важность таких встреч.

Флора Левина

Семей