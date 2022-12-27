Господдержка полностью перейдет в проактивный формат: Социальный кодекс одобрен Правительством

Проект нового Социального кодекса одобрен на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова по сообщениям primeminister.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что одним из важнейших аспектов объявленных Главой государства масштабных реформ была обозначена новая социальная политика, направленная на повышение благосостояния и качества жизни граждан. В этой связи с учетом наилучшего международного опыта был разработан проект Социального кодекса, предусматривающий внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер соцзащиты детей, повышение доступности специальных соцуслуг для граждан с инвалидностью, особенно в сельской местности.

Кроме того, будут реализованы меры по повышению уровня социальной защищенности работающих граждан, созданию социальных лифтов для молодежи, совершенствованию пенсионной системы и повышению пенсионных выплат, переформатированию центров занятости и многое другое.

Премьер-Министр подчеркнул, что Социальный кодекс является одним из важнейших документов, который установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости. С его принятием соцполитика государства перейдет от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан.

В частности, это будет происходить через внедрение Цифровой карты семьи, которая с сентября т.г. работает в пилотном режиме по небольшому ряду услуг (назначение пособий и соцвыплат), но уже хорошо себя зарекомендовала.

«В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить господдержку без обращения в соответствующие органы. Государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры», — отметил Алихан Смаилов.

По его словам, в проекте Социального кодекса большое внимание уделено и лицам с инвалидностью, в том числе предусмотрена модернизация системы специальных соцуслуг и планируется законодательно закрепить все виды гибкой формы занятости, включая «платформенную» занятость. Кроме того, в проекте кодекса предусматривается развитие национальной системы квалификаций и внедрение системы сертификации, что должно снять излишние барьеры для трудоустройства молодежи.

Премьер-Министр добавил, что отдельные социальные меры будут реализованы уже с 2023 года, хотя кодекс еще будет находиться в Парламенте.

«С января выплаты по уходу за ребенком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода. В целом предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере», — подчеркнул Алихан Смаилов.

После процедуры голосования по проекту Социального кодекса Премьер-Министр поручил обеспечить его своевременное внесение в Мажилис Парламента РК.