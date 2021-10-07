COVID-19

Госпитализация – по показаниям

07.10.2021
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На днях в социальных сетях появилось видео, на котором врачи инфекционных стационаров отказывают жителям областного центра в госпитализации, поясняя, что мест нет. Эту информацию опровергли в облздраве.

На специальной пресс-конференции руководитель Управления здравоохранения Ермек Омарбеков сообщил, что на сегодняшний день в Восточном Казахстане развёрнуто 3709 инфекционных коек, в больницах проходят лечение 720 человек. Коечный фонд по области загружен лишь на 19 процентов. В частности, в Усть-Каменогорске в стационарах есть возможность разместить 1240 человек, а в настоящий момент госпитализировано 464 жителя. Загруженность коечного фонда областного центра составляет 37,4 процента.

На видео из социальных сетей рассказали о пациенте, прибывшем в больницу Усть-Каменогорска из Зайсана, ему также было отказано в стационарном лечении. По словам главы облздрава, причина этого – в отсутствии показаний к госпитализации согласно клиническим протоколам.

– В видео, которое «гуляет» в социальной сети, слова вырваны из контекста. В наших стационарах есть места, обеспечен двухмесячный запас лекарств для лечения коронавируса. Есть определённые показания в протоколе диагностики и лечения. Согласно им, каких-то пациентов нужно лечить дома, а каких-то – в условиях стационаров. Нужно понять, если у вас поднялась температура, появились какие-то ещё симптомы, не нужно сразу идти в больницу. Позвоните в поликлинику по месту жительства, вызовите участкового врача. При ухудшении состояния уже он будет решать вопрос о госпитализации, – пояснил руководитель Управления здравоохранения.

Главный врач городской больницы №4 Усть-Каменогорска Сергей Попов отметил, если у пациента появились какие-либо жалобы на медицинское учреждение, его права были нарушены, то можно обратиться в службу поддержки пациентов, телефон которой указан в каждой больнице. Помимо этого, действует единый портал Управления здравоохранения ВКО 8(7232) 701-131. Также с жалобами можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

07.10.2021
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