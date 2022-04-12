ГорЮчая тема сезона

В Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению установленного уровня цен на горюче-смазочные материалы и сжиженный газ. На данный момент нарушений превышения цены на топливо нигде не зафиксировано, а цены в некоторых населённых пунктах даже ниже предельного уровня.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству ввести на территории республики мораторий на повышение цен на нефтепродукты, установив предельные розничные цены на топливо сроком на 180 дней.

Так, цены на бензин марки АИ-80 составили 89 тенге за литр, марки АИ-92 – 182 тенге за литр, марки АИ-93 – 182 тенге за литр и марки АИ-95 – 215 тенге за литр. В Восточно-Казахстанской области цена на дизельное топливо была зафиксирована на уровне 260 тенге за литр.

Отметим, что до введения моратория на розничные цены стоимость бензина марки АИ-92 в некоторых регионах достигала 189 тенге за литр, а дизельное топливо реализовывали населению по 320 тенге за тот же объём топлива. Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, в 2021 году значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо: бензин более чем на 30 тенге, цена на дизельное топливо выросла более чем на 60 тенге.

Также, чтобы не вызвать неоправданный ажиотаж и дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, был принят совместный приказ министров энергетики, финансов, внутренних дел Республики Казахстан и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающий продление запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

При этом запрет не распространяется на вывоз смазочных масел и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 литров.

Стоит отметить, что за первый квартал текущего года на территории Восточного Казахстана пока не поступило ни одной жалобы на нарушения соблюдения моратория. Местные АЗС регулярно проверяют специальные мониторинговые группы во всех городах и районах области. Однако все владельцы автозаправочных станций неукоснительно соблюдают запрет и реализуют топливо по ценам, установленным приказом Правительства РК.

Так же обстоит дело и с реализацией сжиженного газа на территории области. В ВКО была установлена предельная цена на данный вид автотранспортного топлива на уровне 60 тенге за литр, а для районов и городов, расположенных дальше 200 км от областного центра, эта цена составляет 65 тенге за литр. В целом по республике предельные цены на сжиженный газ были установлены в пределах от 50 до 70 тенге в областных центрах и соответственно от 55 до 75 тенге за литр в населённых пунктах, расположенных дальше 200 км от своего областного центра.

Однако с 1 апреля 2022 года вступил в силу приказ министра энергетики РК Болата Акчулакова «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж».

Согласно принятому приказу, предельная цена на сжиженный газ во втором квартале, то есть до 30 июня 2022 года, установлена на текущем уровне и составила 28 тыс. тенге за тонну (без учета НДС).

Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, сжиженный газ в нашей области пользуется среди потребителей большой популярностью, хоть и уступает, конечно, западным регионам. Тем не менее, специалисты считают, что установка предельной цены на все виды ГСМ сыграла положительную роль в стабилизации социально-экономической ситуации в регионе и в стране в целом.

В настоящее время цены на ГСМ и сжиженный газ на территории ВКО не превышают предельно допустимого уровня, а кое-где даже ниже этого порога. Так, в Усть-Каменогорске розничные цены на бензин марки АИ-92 составляют 180-182 тенге, марки АИ-95 – 210-215 тенге, АИ-98 – 230 тенге, а дизельное топливо (летнее и межсезонное) – 248 тенге за литр, цена зимнего дизтоплива достигает 360 тенге за литр.

В Семее цена на ГСМ даже ниже предельного уровня: бензин марки АИ-92 стоит 178 тенге за литр, марки АИ-95 – 202 тенге за литр, а дизельное топливо и вовсе реализуют на городских автозаправках по 230 тенге за литр. В районах также соблюдается режим фиксированной цены на реализацию ГСМ. Например, при проведении мониторинга соблюдения предельных цен на ГСМ в селе Аксуат Тарбагатайского района члены мониторинговой группы зафиксировали цену реализации бензина 182 тенге за литр, а дизтоплива – 260 тенге за тот же объём.

Однако бесконечно удерживать предельные цены невозможно, поэтому Главой государства ещё в январе было дано поручение выработать комплекс предложений для реформирования сферы производства и распределения ГСМ. Одно из этих предложений высказал сам Глава государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По мнению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительную прибыль, поэтому назрела необходимость изъятия части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. При этом данная мера ни в кое случае не должна повлиять на рост цен на ГСМ.

На сегодняшний день выработан механизм взимания акцизов по следующей схеме. Установлено увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина с 24 435 тенге до 38 134 тенге за тонну. Как пояснили в пресс-службе Министерства национальной экономики, в настоящее время акциз в каждом литре бензина составляет 17,8 тенге, поэтому предлагается увеличить ставки акцизов на 10 тенге за литр, то есть до уровня 27,8 тенге. Также увеличиваются ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива с 9 300 тенге до 35 726 тенге за тонну. Здесь акциз в литре составляет сумму 7,2 тенге, в министерстве предлагают увеличить эту сумму на 20 тенге, то есть до 27, 2 тенге за каждый литр.

При этом в министерстве уверенно заявляют, что повышение акцизов не приведёт к росту цен на ГСМ, так как на территории республики до сих пор установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ на 180 дней.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой