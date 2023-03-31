Горючая тема сезона

Накануне начала весенней посевной кампании у аграриев Восточно-Казахстанской области немало забот. И одна из них – обеспеченность автопарка своего хозяйства полным объёмом горюче-смазочных материалов.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, в I квартале текущего года производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утверждённого плана Минэнерго. Только объём запасов дизельного топлива в период с 1 января по 1 марта увеличен с 241 до 326 тыс. тонн.

Запасы есть

«В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям», говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

На заседании Правительства РК министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что для проведения весенне-полевых работ в Казахстане выделяется 413 тыс. тонн дизельного топлива по льготной стоимости – на 15-20 процентов ниже рыночной. По словам Премьер-министра РК Алихана Смаилова, для проведения посевной кампании в республике было предусмотрено 140 млрд тенге. Это средства на льготное дизтопливо, финансирование форвардного закупа и выплаты субсидий для аграриев.

Как рассказал начальник отдела агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей ВКО Данияр Акимбаев, в отличие от прошлых лет, в этом году в преддверии посевной кампании жалоб на поступление объёмов ГСМ от аграриев области в их адрес не поступало.

– Как сообщило Управление сельского хозяйства ВКО, в марте плановый объём дизельного топлива для нужд аграриев в области составил 3 тыс. тонн. Из них на сегодняшний день поступило 1130 тонн. При этом отгрузка остатков запланирована уже до конца текущей недели. Цена за тонну в 2023 году для сельхозтоваропроизводителей области варьируется от 207 до 216 тенге за литр, в зависимости от расположения оператора. Цена увеличивается в зависимости от расстояния доставки топлива до места назначения. В Палату предпринимателей ВКО обращений по поводу проблем с поставкой и доступностью льготного ГСМ от сельхозпроизводителей области в этом году не поступало, – отметил Данияр Акимбаев.

Цены под контролем

Напомним, что с 10 января в Казахстане был изменён перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, и предельные цены на их розничную реализацию. Так, в перечне нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, были указаны: розничная реализация бензина марок Аи-80, Аи-92 и Аи-93, а также летнего и межсезонного дизельного топлива.

В настоящее время предельные цены на ГСМ в РК в ВКО и ряде других областей Казахстана составляют: бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр, бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 182 тенге за литр, дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр. В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай, при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объёме до 100 литров в сутки, цена на дизтопливо на сегодняшний день составляет 260 тенге за литр.

Чтобы не допустить ажиотажа на рынке ГСМ, Министерство энергетики намерено дополнительно установить в Казахстане предельные оптовые цены на все виды топлива. Свое предложение Минэнерго РК отразило в проекте приказа Министерства энергетики РК. Так, предполагается установить предельно допустимые оптовые цены для АЗС: на бензин Аи-80 – 93 – 161 тенге за тонну; бензин Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Альтернативное мнение

Отметим, что сейчас республика входит в десятку стран мира с самыми низкими ценами на ГСМ. Даже с соседями Казахстан успешно конкурирует по ценам на дизельное топливо. Так, в Казахстане литр дизтоплива стоит 260 тенге за литр, а в России – 367 тенге. В Кыргызстане дизель реализуют по 408 тенге за литр, а в Узбекистане и того дороже – по 544 тенге, такие данные приводят республиканские СМИ.

И этот факт регулярно приводит Казахстан к массовой утечке топлива за пределы страны. Чтобы не допустить спекуляции на разнице цен между соседними республиками, Казахстан предпринимал самые разные меры: и запрет на экспорт топлива автомобильным транспортом, и дифференцированный тариф для казахстанских и зарубежных видов транспорта. И это, по большому счёту, чтобы обеспечить казахстанских водителей доступным по цене топливом, а также оказать помощь аграриям республики во время посевных и уборочных кампаний.

Однако есть и альтернативное мнение об оборотной стороне подобных ограничительных мер, предпринимаемых государством. Своей точкой зрения с одним из республиканских изданий по этому поводу поделился эксперт в области экономики, директор фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов.

По его словам, «на жёсткое госрегулирование рынок отвечает «серыми» схемами и «серым» экспортом, меньше налогов поступает в бюджет». Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы, по полгода предоставляющие дизтопливо по льготным ценам для нужд аграриев, до 70% реализуют свою продукцию на внутреннем рынке, теряя на экспорте.

О спекуляции на рынке ГСМ говорил и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

– Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределённое дизтопливо «на сторону», нужно принять самые жёсткие меры, – подчеркнул он.

Предложено создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в разрезе каждой области республики, в которой были бы указаны точные данные по общей площади посевных земель и общей потребности в ГСМ.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета