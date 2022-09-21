Горят идеей улучшить свой двор

Жители областного центра активно участвуют в проекте по благоустройству дворов.

В апреле этого года в Усть-Каменогорске и ещё двух городах республики стартовал проект «Urban civil collaborate – Городское гражданское сотрудничество». В областном центре Восточного Казахстана его реализацией занимается общественный фонд «Десента».

Цель проекта заключается в формировании коалиций практиков соучаствующего проектирования Северного и Восточного Казахстана для развития стратегического применения данного подхода к благоустройству открытых общественных пространств. Проще говоря, он даёт возможность организовать инициативных жителей города, желающих делиться своими идеями и участвовать в работе по улучшению их дворов.

– Деятельность проекта предполагает ряд последовательных мероприятий с участием местных сообществ, городских активистов, представителей ОСИ и архитекторов. Заключительным этапом станет подача заявок от жителей города по благоустройству городских общественных территорий в рамках программы «Бюджет народного участия» в 2023 году, – рассказала координатор проекта в Усть-Каменогорске Жадыра Анкобаева.

Напомним, бюджет народного участия – это бюджет, разработанный и внедрённый с вовлечением общественности. Для горожан это инструмент продвижения своих инициатив и способ контроля происходящих в городе изменений, а для акимата – возможность понять ключевые проблемы районов города на основе мнения их жителей, что позволит определить приоритеты и эффективнее использовать ресурсы бюджета в будущем.

Проектом «Urban civil collaborate – Городское гражданское сотрудничество» предусмотрена работа с жителями дворов Усть-Каменогорска по ул. Кабанбай батыра, 154; ул. Потанина, 15; набережной Славского, 64; ул. Виноградова, 20 и 22. Координатор отметила, прежде всего, для устькаменогорцев провели обучающий семинар по соучаствующему проектированию, во время которого озвучили условия участия в проекте, его цели и задачи. После чего жители семи дворов изъявили желание продолжить работу, но прошли дальнейший отбор лишь жители четырёх – самые активные, выполнившие все необходимые задания.

Благоустроят ли эти дворы, зависит от конкурса, который пройдёт в следующем году. По словам Жадыры Анкобаевой, жители дворов-участников проекта из Усть-Каменогорска наравне с другими подадут заявки, при этом у них будут явные преимущества перед остальными.

– Во-первых, активисты наших дворов прошли обучение по соучаствующему проектированию. Во-вторых, среди жителей этих дворов проведена работа по определению нужд и потребностей в благоустройстве территорий. В-третьих, на протяжении всего периода реализации проекта команда частного фонда «ТРИНТА» будет сопровождать инициативы жителей, участвовать в переговорах с государственными органами и поможет принять участие в конкурсе «Бюджет народного участия». Главное – для этих четырёх дворов предусмотрены бесплатные услуги профессионального архитектора, который подготовит эскиз реконструируемой территории для конкурентоспособной заявки в конкурсе, – пояснила координатор проекта.

На данный момент проведены запланированные четыре дворовые модерации. В ходе этих встреч жители делились проблемами, связанными с обсуждаемой территорией. По их словам, неудобства им причиняют недостаточное освещение двора, проблемы с детскими площадками, отсутствие парковок для автомобилей, спортивных тренажёров и зон досуга для представителей старшего поколения. В процессе совместной работы был составлен план действий по зонированию дворовой территории.

Сейчас к делу приступили архитекторы, которые работают над эскизами проектов дворов. Работа по ним должна завершиться через месяц.

Отмечается, что с момента сбора участников на обучающий семинар уже были заметны заинтересованность и активность граждан.

– На этапе оценки потребностей удалось опросить порядка 300 неравнодушных к состоянию своего двора устькаменогорцев. Активисты с самого начала горят идеями, а главное желанием улучшить свой двор. Во время дворовых модераций люди приходили и совместно обсуждали план реконструкции своей территории. Таким образом, жители действительно были заинтересованы, открыты и приобщены к общей идее, – отметила Жадыра Анкобаева.

На вопрос – есть ли планы по реализации подобного проекта в других городах и районах области, координатор проекта ответила, что работа в этом направлении продолжится с учётом полученного опыта и знаний в проекте.

– Наша организация подала заявку на грантовый конкурс, и если она будет одобрена, начнём работать, – подчеркнула она.

Добавим, проект реализуется при поддержке Фонда «Евразия» в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Гульжан Естаева