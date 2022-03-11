Горячий лёд

В селе Прогресс прошли соревнования по хоккею среди мужских команд за Кубок района и на призы главы крестьянского хозяйства «Глубочанка» Алексея Деля.

На льду встретились команды из сёл Тарханка, Ушаново и Прогресс.

Хозяева поля обыграли своих соперников с огромным преимуществом в счёте. Второй стала команда из Тарханки. Лучшими игроками признаны Сергей Чешко (Прогресс), Роман Соловьёв (Ушаново), Иван Коротков (Тарханка).

На следующий день победители турнира вступили в борьбу с хоккеистами из посёлка Глубокое и командой ветеранов из села Прогресс.

По итогам второго соревновательного дня лучшим нападающим стал Алан Асанов.

Первое место заняла команда ветеранов из Прогресса, второе – молодёжный хоккейный коллектив, третье – глубочане.

Кроме приза от главы КХ «Глубочанка» участники получили денежное вознаграждение от местного предпринимателя Марата Идрисова.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район