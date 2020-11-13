Горячие каникулы 

Спасатели Риддера ликвидировали пожар в школе.

В самом начале осенних каникул произошел пожар в подсобном помещении одной из средних школ города. В нём хранилась мебель, компьютерная техника. Благодаря слаженным действиям прибывших пожарных удалось ликвидировать пламя, охватившее площадь в 12 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

По причине пожара отрабатываются две версии: несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и аварийный режим электрооборудования.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминают, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Так, нужно следить, чтобы на территории учебных заведений не скапливались горючие материалы и отходы. Средства тушения пожара должны быть в рабочем состоянии, а пути для эвакуации – открытыми.

Татьяна Кравченко

ДЧС ВКО

Риддер