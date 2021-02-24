Горячие баталии на льду

В Жарминском районе прошли состязания юных хоккеистов.

В соревнованиях по хоккею с шайбой «Жулдызша» участвовали ребята в возрасте от 12 до 15 лет, сообщил акимат района на своих страницах в соцсетях.

Юные спортсмены развернули на льду посёлка Ауэзов зрелищные баталии, забивая одну за другой шайбы противнику. В результате стало ясно – в Жарминском районе растёт достойная смена спортсменов.

По итогам нескольких матчей первое место среди ребят 2008–2009 года рождения заняла команда средней школы имени Т. Кобдыкова; второе место – школы Бакырчик; третье – средней школы Карасу.

Среди детей 2006–2007 г. р. первую ступень пьедестала заняли ученики средней школы Бакырчик, вторую – средняя школа имени Т. Кобдыкова, третью – средней школы Карасу.

Бахыт Сарсембаева

Фото с сайта акима Жарминского района

Жарминский район