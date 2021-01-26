Горячая тема зимнего сезона 

Горячей темой в зимние дни для семейчан стало теплоснабжение. Жители городских многоэтажек с декабря жалуются на прохладные батареи. Мы следим за тем, что же предпринимается для исправления ситуации.

Напомним, ранее на пресс-конференции глава городского отдела ЖКХ Амантай Утельбаев рассказал, что проблемы с отоплением испытывают лишь жители центральной части города. Такое заявление возмутило жителей левобережья и других районов, которые также почувствовали морозы, как говорится, не выходя из дома. С рабочей поездкой город посетил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов, который вместе с акимом города проверил работу объектов теплоснабжения. Бакытжан Байахметов, в отличие от местного ЖКХ, признал: проблемы с отоплением на левом берегу есть. А вот в чём причина, должны были разобраться специалисты.

Так, с 12 января по поручению акима области Даниала Ахметова в городе начала работу специальная комиссия, которая обследовала ряд проблемных объектов, таких как ГКП «Теплокоммунэнерго», в том числе ТЭЦ-1, котельные «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35 квартал» и тепловые сети.

Глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях, уже подведены первые итоги проделанной работы. По информации комиссии, главная причина, которая привела к ухудшению качества теплоснабжения города, – некачественная подготовка к отопительному сезону. То есть несвоевременно выполненная работа на вышеперечисленных объектах привела к износу оборудования. Тем самым располагаемая мощность котельных снизилась. Также в последние годы ГКП «Теплокоммунэнерго» было выдано 307 технических условий на общую мощность 56 Гкал/час, из которых фактически подключены только 20.

Кроме того, Даниал Ахметов отметил отсутствие контроля как со стороны акимата города, так и ответственных специалистов, что привело к нестабильной работе теплоисточников.

– Принято решение выделить деньги на то, чтобы покрыть критический дефицит в объёме

76 Гкал. За счёт этого мы можем увеличить эффективность работы существующих котельных. Надо разобраться и с системой котельных правого берега. Моему заместителю Б. Байахметову поручено детально изучить ситуацию с привлечением экспертной компании, внести предложения по оптимизации мощности и повышению эффективности. Хочу также отметить, что в Семее нет эффективного гидравлического режима. То есть проблема не в дефиците высокой температуры, а в хорошей гидравлике или, проще говоря, нет перепада давления, – написал Даниал Ахметов на своей странице в социальной сети.

Ранее уже сообщалось, что тариф за тепло повышен не будет. Как сообщил Бакытжан Байахметов, часть работ будет проводиться по инвестиционной составляющей, заложенной в тарифе. Этим займётся антимонопольный комитет. Вместе с тем будет обращаться внимание на использование заложенных сумм при проведении подготовительных работ.

Мария Щетинина

Фото Софьи Соболевской

Семей